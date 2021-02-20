邱太三掌陸委會 盼兩岸對話

國安及兩岸主管人事異動，總統府昨（19）日宣布，國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員，新任國防部長由國安局長邱國正接任；陸委會主委陳明通轉任國安局長，陸委會主委將由前國安會諮委邱太三接任。預計下周立法院開議前完成交接。

總統府發言人張惇涵昨日表示，針對新一階段區域及國際情勢，以及後疫情時代下牽動的全球政經變局，國安團隊也將進行相應的任務調整及部署。

近期蔡總統在通盤考量、徵詢，並與行政院長蘇貞昌商議後，就新一階段國安團隊任務與隊形，進行再部署。

四人的共同特點是「高度專業素養、宏觀視野、沙場老將、符合新階段的任務需求」。

在新人事異動中，主管兩岸事務的陸委會主委人選頗受關注，張惇涵說，誠如蔡總統所強調的，面對兩岸關係，台灣一貫立場是遇到壓力不屈服、得到支持不冒進。在疫情受到有效控制的時候，期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。

他接著說，蔡總統期待新任主委邱太三，能夠憑藉其法律與兩岸的熟稔專業，以及民代與行政歷練的溝通能力，在後疫情時代妥適穩定處理兩岸關係，襄助執政團隊，維持兩岸及區域的和平穩定與繁榮發展。

新任陸委會主委邱太三昨受訪明白表示，兩岸派飛機，不如共創商機，未來會努力讓冰凍已久的兩岸關係，重啟對話機會。

對於轉任國安局長的陳明通，張惇涵指出，陳明通的學術成就、兩岸事務的專業與豐富實務經驗，更是名符其實的「兩岸通」。實際上，國安局最重要的工作就是對於中國的理解與掌握，因此，蔡總統希望借重他嚴謹的學術素養與豐富的實務經驗，出任國安局長的重要職務，勢必有助於國安團隊對於兩岸情勢的專業研析與精準判讀，同時襄助總統與執政團隊，對於兩岸與區域局勢的正確決策。

他還說，蔡總統期待陳明通在既有基礎上，持續深化情報體系專業化的重要工作，強化民主化時代下情治機關的治理與革新。

陳明通擅長研判兩岸政治，他昨天表示，當前國家安全最主要威脅就是來自對岸挑戰。陳明通加上之前從海基會秘書長轉任國安局副局長的柯承亨，海陸兩會要角陸續進駐國安局，蔡政府對中共情勢研判的重視不言可喻。

（記者楊文琪、賴于榛、王聖藜、李仲維）