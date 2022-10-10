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諾貝爾經濟學獎出爐 研究銀行與金融危機3名美學者獲獎
諾貝爾經濟學獎得主出爐，由前美國聯準會主席柏南克（Ben S. Bernanke）、美國學者戴蒙德（Douglas W. Diamond）和戴布維格（Philip H. Dybvig）獲獎，表彰他們對研究銀行和金融危機的貢獻。三人將共獲得1000萬瑞典克朗獎金（約台幣2810萬元）。
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 2022年10月10日
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig “for research on banks and financial crises.”#NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj
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