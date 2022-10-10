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諾貝爾經濟學獎出爐 研究銀行與金融危機3名美學者獲獎

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
諾貝爾經濟學獎得主出爐，由前美國聯準會主席柏南克（左）、美國學者戴蒙德（中）和戴布維格（右）獲獎。擷取自推特
諾貝爾經濟學獎得主出爐，由前美國聯準會主席柏南克（左）、美國學者戴蒙德（中）和戴布維格（右）獲獎。擷取自推特

諾貝爾經濟學獎得主出爐，由前美國聯準會主席柏南克（Ben S. Bernanke）、美國學者戴蒙德（Douglas W. Diamond）和戴布維格（Philip H. Dybvig）獲獎，表彰他們對研究銀行和金融危機的貢獻。三人將共獲得1000萬瑞典克朗獎金（約台幣2810萬元）。

諾貝爾獎

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