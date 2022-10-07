諾貝爾和平獎公布 白俄人權運動家、俄烏兩組織同獲獎

眾所矚目的諾貝爾和平獎台灣時間7日傍晚5時公布，頒給白俄羅斯人權運動家畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），俄國人權組織「紀念」（Memorial），以及烏克蘭人權組織公民自由中心（Center for Civil Liberties），共一個個人與兩個組織獲獎，挪威諾貝爾委員會表示，得獎者致力推動人權、消除暴力的努力，不會被遺忘。

去年和平獎頒給菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人兼執行長瑪麗亞．瑞薩，和俄羅斯「新報」總編輯穆拉托夫。