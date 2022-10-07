快訊

瑞士信貸驚傳財務危機 國泰人壽曝險350億元

宜蘭超大豪雨釀災！舊蘇花公路土石流 部分路段緊急封閉

台大校長遴選出爐 工學院陳文章當選新任校長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

諾貝爾和平獎公布 白俄人權運動家、俄烏兩組織同獲獎

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／即時報導
2022年諾貝爾和平獎頒給一個個人及兩個組織。（取自諾貝爾獎官網）
2022年諾貝爾和平獎頒給一個個人及兩個組織。（取自諾貝爾獎官網）

眾所矚目的諾貝爾和平獎台灣時間7日傍晚5時公布，頒給白俄羅斯人權運動家畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），俄國人權組織「紀念」（Memorial），以及烏克蘭人權組織公民自由中心（Center for Civil Liberties），共一個個人與兩個組織獲獎，挪威諾貝爾委員會表示，得獎者致力推動人權、消除暴力的努力，不會被遺忘。

去年和平獎頒給菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人兼執行長瑪麗亞．瑞薩，和俄羅斯「新報」總編輯穆拉托夫。

諾貝爾獎

延伸閱讀

諾貝爾和平獎今揭曉！童貝里、納瓦尼皆列奪獎熱門 澤倫斯基呼聲高

聯合國人權理事會否決新疆動議 維吾爾人發出質疑

新疆提案兩票之差遭否決 陸外交部：西方圖謀再次失敗

外交部：台灣遵守國際人權 與歐盟理念高度相同

相關新聞

諾貝爾和平獎公布 白俄人權運動家、俄烏兩組織同獲獎

眾所矚目的諾貝爾和平獎台灣時間7日傍晚5時公布，頒給白俄羅斯人權運動家畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），俄國人權組織「紀念」...

該得未得 得獎後走樣...諾貝爾和平獎歷來爭議不斷

諾貝爾和平獎七日揭曉得主。致力推廣和平的人未必都能得到諾貝爾和平獎的殊榮。最顯著的例子是印度聖雄甘地，一生致力於非暴力運...

整理包／2022諾貝爾獎得主一次看 白俄人權運動家、俄烏兩組織獲和平獎

諾貝爾獎3日揭曉醫學獎，為接下來一週的諾貝爾獎頒獎季揭開序幕，《聯合新聞網》將不斷更新2022年諾貝爾各獎項得主等資訊...

俄烏戰雲籠罩！諾貝爾和平獎難猜...「從缺」也有前例

諾貝爾和平獎得主今天將揭曉，專家們推測在俄烏戰爭期間，此獎可能頒給批評俄國總統普亭的人士，或是關注氣候議題的環保人士等，...

諾貝爾和平獎今揭曉！童貝里、納瓦尼皆列奪獎熱門 澤倫斯基呼聲高

2022年眾所矚目的諾貝爾獎於3日開始陸續頒出，和平獎得主預計將於美東時間7日公布，由於今年全球戰事連連災害不斷，和平獎...

困境依舊！去年獲諾貝爾和平獎...2位媒體人仍在爭新聞自由

獲頒諾貝爾和平獎，往往能為致力於和平與人權的民間運動分子或國際組織提供動力，爭取到更多機會，讓他們所奮鬥的事業獲得重視，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。