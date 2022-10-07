聽新聞
test
0:00 / 0:00
諾貝爾和平獎公布 白俄人權運動家、俄烏兩組織同獲獎
眾所矚目的諾貝爾和平獎台灣時間7日傍晚5時公布，頒給白俄羅斯人權運動家畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），俄國人權組織「紀念」（Memorial），以及烏克蘭人權組織公民自由中心（Center for Civil Liberties），共一個個人與兩個組織獲獎，挪威諾貝爾委員會表示，得獎者致力推動人權、消除暴力的努力，不會被遺忘。
去年和平獎頒給菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人兼執行長瑪麗亞．瑞薩，和俄羅斯「新報」總編輯穆拉托夫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言