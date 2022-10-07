艾諾因父之死動筆 寫社會學式自傳

安妮．艾諾（Annie Ernaux）一九四○年出生於法國諾曼第一帶，父母為咖啡與雜貨商人。成年後因就學離家，終於探索自己。她決定投入文學，先取得文學教師資格，後於中學教書。

她長期寫作而未發表，直到父親過世，回到諾曼第老家一趟，受到刺激而動筆。一九七四年，出版第一本小說「空衣櫥」（Les armoires vides），將自身家庭的經濟變故，所產生的社會階層流動的經驗，化為小說的敘事道出。她將書寫者在社會中的位置，以反身性的話語，作為敘事的可能，這樣的策略，從第一本作品就已經確立。

她的作品被冠上「社會學修辭學式的」（sociologicorhétorique）或是「自我的社會學式傳記」（l’auto-sociobiographie），或能以「自我虛構」（auto-fiction）的脈絡來理解。她的自傳性資料，像是長期的社會學田野般持續書寫。因精練又克制，達到無可否認的美學效果。

一九八四年以「位置」（La Place）一書奪得法國知名文學獎「賀諾多獎」（Prix Renaudot）後，從此迅速成為法國文學在國際間的代表性人物。在各大媒體時常可見她的身影，亦是文學研究的經典文本。

她的自剖性、社會學分析性的觀點與語言，抓住個人的處境與時代的現貌，她作為公眾知識分子的形象亦相當鮮明。

艾諾非常關注社會的階級、經濟條件、身分，尤其語言的使用與社會區隔的關係。她這「平面書寫」（l’écriture plate）的文字，將自己從原有的位置抽離出來，構成虛構的效果。無論是生命史的歷時性與社會整體的共時性，皆能以她清晰、精準，迴避華麗卻無比動人的短句所捕捉。她的書篇幅往往不長，即使總是從自身出發，卻有極為宏觀與深入的視野。

猶如諾獎的獻詞所說，她「揭示了個人記憶的根源、隔閡和集體限制」。艾諾無疑是最理解限制與隔閡的作家，她證明了社會學式的分析眼光，不為男性獨有，且能兼顧著虛構與個人經驗，社會現實與文學美學。艾諾的勇氣，在書寫中不證自明。