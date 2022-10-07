聽新聞
test
0:00 / 0:00

艾諾因父之死動筆 寫社會學式自傳

聯合報／ 小說家朱嘉漢

安妮．艾諾（Annie Ernaux）一九四○年出生於法國諾曼第一帶，父母為咖啡與雜貨商人。成年後因就學離家，終於探索自己。她決定投入文學，先取得文學教師資格，後於中學教書。

她長期寫作而未發表，直到父親過世，回到諾曼第老家一趟，受到刺激而動筆。一九七四年，出版第一本小說「空衣櫥」（Les armoires vides），將自身家庭的經濟變故，所產生的社會階層流動的經驗，化為小說的敘事道出。她將書寫者在社會中的位置，以反身性的話語，作為敘事的可能，這樣的策略，從第一本作品就已經確立。

她的作品被冠上「社會學修辭學式的」（sociologicorhétorique）或是「自我的社會學式傳記」（l’auto-sociobiographie），或能以「自我虛構」（auto-fiction）的脈絡來理解。她的自傳性資料，像是長期的社會學田野般持續書寫。因精練又克制，達到無可否認的美學效果。

一九八四年以「位置」（La Place）一書奪得法國知名文學獎「賀諾多獎」（Prix Renaudot）後，從此迅速成為法國文學在國際間的代表性人物。在各大媒體時常可見她的身影，亦是文學研究的經典文本。

她的自剖性、社會學分析性的觀點與語言，抓住個人的處境與時代的現貌，她作為公眾知識分子的形象亦相當鮮明。

艾諾非常關注社會的階級、經濟條件、身分，尤其語言的使用與社會區隔的關係。她這「平面書寫」（l’écriture plate）的文字，將自己從原有的位置抽離出來，構成虛構的效果。無論是生命史的歷時性與社會整體的共時性，皆能以她清晰、精準，迴避華麗卻無比動人的短句所捕捉。她的書篇幅往往不長，即使總是從自身出發，卻有極為宏觀與深入的視野。

猶如諾獎的獻詞所說，她「揭示了個人記憶的根源、隔閡和集體限制」。艾諾無疑是最理解限制與隔閡的作家，她證明了社會學式的分析眼光，不為男性獨有，且能兼顧著虛構與個人經驗，社會現實與文學美學。艾諾的勇氣，在書寫中不證自明。

諾貝爾獎

延伸閱讀

整理包／2022諾貝爾獎得主一次看 法國作家獲文學獎

法國女作家艾諾獲諾貝爾獎 自傳體敏銳揭階級不公

諾貝爾文學獎得主安妮‧艾諾 偷情日記改編電影「情慾告白」

諾貝爾文學獎揭曉 法國作家安妮•艾諾獲桂冠

相關新聞

法國女作家 艾諾獲諾貝爾文學獎

八十二歲法國作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）六日榮獲諾貝爾文學獎及獎金一千萬瑞典克朗（約新台幣二千九百萬元），...

艾諾書寫 如刀刀切割自己生命

諾貝爾文學獎新科得主安妮．艾諾作品，在台灣有四本中譯本，但因年代久遠，已難找到。但根據她真實日記「沉淪」改編的法國電影「...

艾諾因父之死動筆 寫社會學式自傳

安妮．艾諾（Annie Ernaux）一九四○年出生於法國諾曼第一帶，父母為咖啡與雜貨商人。成年後因就學離家，終於探索自...

第17名諾貝爾文學獎女性得主 艾諾直書生命經驗

2022年諾貝爾文學獎今天揭曉，由法國作家安妮．艾諾（AnnieErnaux）獲得殊榮，她直書自身生命經驗，把自己人生的...

整理包／2022諾貝爾獎得主一次看 法國作家獲文學獎

諾貝爾獎3日揭曉醫學獎，為接下來一週的諾貝爾獎頒獎季揭開序幕，《聯合新聞網》將不斷更新2022年諾貝爾各獎項得主等資訊...

法國女作家艾諾獲諾貝爾獎 自傳體敏銳揭階級不公

2022年諾貝爾文學獎今天揭曉，由法國女作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）獲得殊榮，因為「她以勇氣與精確敏銳度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。