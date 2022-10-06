諾貝爾文學獎揭曉 法國作家安妮•艾諾獲桂冠

諾貝爾文學獎台灣時間6日晚間7時公布，法國作家安妮•艾諾（Annie Ernaux），稱讚其作品「充滿勇氣與冷靜的敏銳，刻畫每個人回憶中的根源、疏離與共同束縛」。

2022年諾貝爾文學獎頒給法國作家安妮•艾諾。（取自諾貝爾獎官網）

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The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2022年10月6日

【中央社／斯德哥爾摩6日綜合外電報導】

2022年諾貝爾文學獎今天揭曉，由法國女作家安妮•艾諾（Annie Ernaux）獲得殊榮。

去年諾貝爾文學獎得主是1960年代起流亡英國的坦尚尼亞小說家古納（Abdulrazak Gurnah），是史上第5位獲得這項殊榮的非裔作家，獲獎原因是「對殖民主義的影響，以及身陷不同文化與大陸間深淵的難民命運，展現毫不妥協且極富同情心的洞察力」，名著有「天堂」（Paradise）與「海邊故事」（By the Sea，暫譯）。

今年諾貝爾獎項由3日公布的醫學獎揭開序幕，接著物理學獎和化學獎分別於4日和5日出爐，萬眾矚目的和平獎將於明天揭曉，這是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項。經濟學獎則將在10日壓軸公布，為今年諾貝爾頒獎季劃下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，將於12月10日發放。獎金來自瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產，他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。