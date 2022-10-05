點擊與生物正交化學成就 3學者共獲諾貝爾化學獎

2022年諾貝爾化學獎今天揭曉，由美國學者柏托齊、丹麥學者梅爾達爾，以及美國學者夏普里斯在「點擊化學與生物正交化學」方面的成就共獲殊榮。

瑞典皇家科學院秘書長艾利格倫（Hans Ellegren）今天在斯德哥爾摩卡洛林斯卡研究所（KarolinskaInstitute）宣布，2022年諾貝爾化學獎由美國史丹佛大學教授柏托齊（Carolyn R. Bertozzi）、丹麥哥本哈根大學教授梅爾達爾（Morten Meldal）與美國斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）學者夏普里斯（K. Barry Sharpless）共同獲得。

其中81歲的夏普里斯更是繼2001年之後二度獲得諾獎，成為史上第5位達此成就的學者。

諾貝爾委員會表示，2022年諾貝爾化學獎的宗旨在於讓困難的過程變得更容易。夏普里斯和梅爾達爾為點擊化學（click chemistry，或譯鍵擊化學）奠定了基礎，概念是將兩種有機小分子快速且有效地結合在一起。

柏托齊則是讓點擊化學應用於一個新的層面，在活的生物體中加以利用。

評審團在聲明中表示，點擊化學「是一種優雅且有效率的化學反應，如今已被廣為應用」。

聲明指出：「點擊化學被應用於藥物開發、繪製DNA圖譜，以及用於創造更符合用途的材料。」

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，3名化學獎得主將平分獎金，並於12月10日於斯德哥爾摩舉辦的典禮上，由瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVIGustaf）頒發獎項。

這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。

接下來，文學獎預定6日出爐，萬眾矚目的和平獎將於7日揭曉。經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾頒獎季劃下句點。