法學者獲諾貝爾物理學獎 籲科學界反抗民族主義

法國科學家艾斯佩特今天與美國學者柯羅瑟（John Clauser）、奧地利學者吉林哲（Anton Zeilinger）共同榮獲諾貝爾物理學獎，他呼籲科學界挺身反抗崛起中的民族主義。

法新社報導，根據諾貝爾基金會網站，巴黎-薩克雷大學（Paris-Saclay University）教授艾斯佩特（AlainAspect）在接受基金會電話訪問時說：「當全世界狀況不那麼好，民族主義接管許多國家的時候，科學家們維持本身的跨國社群是很重要的。」

維也納大學（University of Vienna）物理學教授吉林哲則說，他從沒料到自己會得獎。他透過電話告訴瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）的記者會：「接到這通電話，我其實非常驚訝。」

吉林哲也對記者會提到：「這個獎項是對年輕人的鼓勵，沒有多年來與我共事的100多位年輕人，就不可能有這個獎。」

諾貝爾獎基金會強調吉林哲對於「量子遙傳」（quantum teleportation）的研究，也就是可能「使一個量子態（quantum state）能從一個粒子移動到某距離外另一個粒子」的技術。

吉林哲說：「那不像是星際爭霸戰（Star Trek）電影之類的，把某樣東西傳送到某個距離，且肯定不會是人。重點在於，運用（量子）糾纏，你能把某物體攜帶的所有資訊，傳送到另一個重組該物體的地方。」

79歲的柯羅瑟則是因為1972年一項實驗獲獎，那次實驗幫助解決愛因斯坦（Albert Einstein）和知名物理學家波爾（Niels Bohr）之間一場關於量子力學的知名爭論。

愛因斯坦認為他形容的「鬼魅似的遠距作用」（spooky action at a distance）終將被駁倒，柯羅瑟接受美聯社訪問時說：「我賭愛因斯坦是對的，不幸的是我跟愛因斯坦都錯了，波爾才是對的。」

艾斯佩特則表示，儘管量子力學證明愛因斯坦錯了，這位知名物理學家仍舊扮演指出這項問題的關鍵角色。

除了諾貝爾物理學獎，柯羅瑟、艾斯佩特、吉林哲也曾在2010年共同獲得「沃爾夫獎」（Wolf Prize）。