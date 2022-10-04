諾貝爾物理學獎揭曉 美法奧3學者共同獲獎

諾貝爾物理學獎台灣時間4日傍晚5時45分揭曉，由阿斯佩（Alain Aspect）、克勞澤（John F. Clauser）及賽林厄（Anton Zeilinger）等三位科學家共同獲獎，表彰他們在糾纏光子的實驗、貝爾不等式及量子資訊科學等方面的突破性貢獻。

75歲的阿斯佩是法國物理學家，任教於巴黎綜合理工學院。79歲的克勞澤為美國籍，專研量子物理。77歲的塞林格為奧地利量子物理學家，三人將平分1000萬瑞典克朗（約台幣2900萬元）獎金。