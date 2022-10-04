整理包／2022諾貝爾獎得主一次看 瑞典遺傳學家奪醫學獎
（2022/10/04更新）
諾貝爾獎昨（3日）揭曉醫學獎，為接下來一週的頒獎季揭開序幕。
諾貝爾獎的創辦人是瑞典化學家諾貝爾（Alfred Nobel），他終生主張和平主義，所以他對於自己改良的炸藥作為破壞及戰爭的用途感到痛心。因此，諾貝爾立下遺囑表示希望自1901年起，每年頒發物理、化學、生理學或醫學、文學及和平獎項。1968年，瑞典中央銀行為紀念諾貝爾設立了經濟學獎，並於隔年開始頒發。
諾貝爾由於終生未婚、膝下亦無子嗣，他也囑咐後人將自己累積的龐大財產變作基金，每年運用基金的利息作為獎金，獎勵那些在前一年為人類做出卓越貢獻的人。目前每位諾貝爾獎得主可獲得高達1000萬瑞典克朗（約新台幣2900萬元）獎金。
諾貝爾醫學獎
瑞典遺傳學家帕布（Svante Pääbo）——發現已滅絕人類基因、關注人類演化
研究古生物學的帕布在1990年代確立古DNA萃取純化定序的高難度技術，開創了古遺傳學這塊領域。帕布的研究確立了尼安德塔人與現代人祖先有互相交配，並非互相獨立的兩個分支，他也成功定序丹尼索瓦人這個新人種的的古DNA，對於釐清人類演化歷史脈絡有極大貢獻。
深入研究👇
諾貝爾物理學獎
台灣時間10月4日揭曉
諾貝爾化學獎
台灣時間10月5日揭曉
諾貝爾文學獎
台灣時間10月6日揭曉
諾貝爾和平獎
台灣時間10月7日揭曉
諾貝爾經濟學獎
台灣時間10月10日揭曉
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