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整理包／2022諾貝爾獎得主一次看 瑞典遺傳學家奪醫學獎

聯合新聞網／ 綜合報導
2022年諾貝爾獎項陸續揭曉中。 美聯社
2022年諾貝爾獎項陸續揭曉中。 美聯社

（2022/10/04更新）

諾貝爾獎昨（3日）揭曉醫學獎，為接下來一週的頒獎季揭開序幕。

諾貝爾獎的創辦人是瑞典化學家諾貝爾（Alfred Nobel），他終生主張和平主義，所以他對於自己改良的炸藥作為破壞及戰爭的用途感到痛心。因此，諾貝爾立下遺囑表示希望自1901年起，每年頒發物理、化學、生理學或醫學、文學及和平獎項。1968年，瑞典中央銀行為紀念諾貝爾設立了經濟學獎，並於隔年開始頒發。

諾貝爾由於終生未婚、膝下亦無子嗣，他也囑咐後人將自己累積的龐大財產變作基金，每年運用基金的利息作為獎金，獎勵那些在前一年為人類做出卓越貢獻的人。目前每位諾貝爾獎得主可獲得高達1000萬瑞典克朗（約新台幣2900萬元）獎金。

10月3日 諾貝爾醫學獎

諾貝爾醫學獎

瑞典遺傳學家帕布（Svante Pääbo）——發現已滅絕人類基因、關注人類演化

瑞典遺傳學家帕布因發現已滅絕人類基因和關注人類演化榮獲諾貝爾醫學獎。摘自諾貝爾委員會
瑞典遺傳學家帕布因發現已滅絕人類基因和關注人類演化榮獲諾貝爾醫學獎。摘自諾貝爾委員會

研究古生物學的帕布在1990年代確立古DNA萃取純化定序的高難度技術，開創了古遺傳學這塊領域。帕布的研究確立了尼安德塔人與現代人祖先有互相交配，並非互相獨立的兩個分支，他也成功定序丹尼索瓦人這個新人種的的古DNA，對於釐清人類演化歷史脈絡有極大貢獻。

古基因組學之父 製表／國際組
古基因組學之父 製表／國際組

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諾貝爾物理學獎

台灣時間10月4日揭曉

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台灣時間10月5日揭曉

諾貝爾文學獎

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諾貝爾和平獎

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諾貝爾獎

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