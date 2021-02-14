歐盟呼籲中國撤銷BBC禁令

中國周五宣布禁止英國廣播公司（BBC）在中國落地，此舉被認為是對英國撤銷中國官媒中國環球電視網（CGTN）播出牌照的報復行動。

歐盟周五發表中英兩版聲明，呼籲中國撤銷對英國廣播公司的禁令。聲明稱，北京封殺BBC世界新聞台的舉措進一步限制"其境內的言論自由以及信息獲取自由"，違反《中國人民共和國憲法》以及《世界人權宣言》。根據中國憲法第三十五條，人民享有言論和新聞自由；而根據《世界人權宣言》第十九條，人人有權享有主張和發表意見的自由；此項權利包括持有主張而不受干涉的自由，以及通過任何媒介和不論國界尋求、接受和傳遞消息和思想的自由。

歐盟聲明全文

聲明指出，中國這一決定的另一後果是，香港公共廣播宣布將停止轉播英國廣播公司世界電台和英國廣播公司每周新聞，"從而進一步加劇了2020年6月《國家安全法》實施後，香港正在發生的權利和自由的侵蝕。這也說明在'一國兩制'的原則下，香港的自治被削弱。"

聲明最後寫道："歐盟仍然堅定地致力於維護媒體自由和多元化，以及保護線上與線下言論自由的權利，包括持有主張的自由和在不受任何干涉的情況下接受和傳遞信息的自由。"

雖然英國已退出歐盟，但仍是歐洲委員會成員國。駐華的英國、美國和其他國家通訊員也對BBC被封殺表達失望。

美聯社指出，中國封殺BBC的象征意義大於實質作用，因為BBC世界新聞台在中國只在個別酒店、外國人住宅區或其他商業領域通過有線電視系統播放。然而，在中國與西方政府因人權、貿易和新冠疫情等一系列問題矛盾加劇的背景下，中國對外國媒體報道的批評在其中發揮了關鍵作用。

中國廣電總局給出的理由是，BBC世界新聞台涉華報道有關內容"嚴重違反《廣播電視管理條例》《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結"。此前BBC對新疆拘禁營侵犯人權的報道遭到中國強烈批評與反駁。而歐盟在聲明中也明確指出，中國禁止BBC在中國進行廣播，"與該公司對新疆和COVID-19大流行病的防控進行了報道有關"。

目前尚不清楚BBC駐華記者是否受到影響。

去年，在中美關系陷入緊張之際，北京驅逐了《華盛頓郵報》、《華爾街日報》和《紐約時報》的多名駐華記者。

英國通訊管理局（Ofcom）於2月4日宣布撤銷CGTN在英國的播放執照，理由包括CGTN最終是由中國共產黨所控制。

中國外交部發言人汪文斌在2月5日的例行記者會上回應稱，"英國通信管理局基於意識形態偏見，以政治理由對CGTN在英落地傳播進行打壓"。

失去在英國的播放牌照對CGTN是一次重大打擊。CGTN是共產黨在全球推廣其觀點並挑戰西方媒體對華敘事的媒介之一，中國在其中投入了龐大資源。CGTN在倫敦設有歐洲營運中心。

張筠青/任琛（美聯社）

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