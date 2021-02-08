刪Ｑ罷免已提案 陳柏惟：不意外

「下架『顧人怨』立委陳柏惟連署書已送達！」為罷免基進黨立委陳柏惟而發起的「刪Ｑ總部」收集到4,357份有效連署書，8日赴中央選舉委員會送交罷免提案，罷免領銜人楊文元強調，陳柏惟一路護航萊豬進口，辜負選區民眾對食安的期待；陳柏惟本人則對連署過關表示不意外，強調「平常心，對10幾萬選民有信心！」

第1階段5天達標

「自2月1日刪Ｑ總部宣布正式成立後，約5天就達成第1階段連署門檻。」楊文元表示，陳柏惟身為台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）的立委，不關心選區，卻在全國廣開服務處，真的是「前有全國不分區的王浩宇議員，現在有陳大立委，是全國不分區（立委）。」

楊文元指出，陳柏惟的對外發言脫序，諸如罵三字經、自稱很會打架、要「1打35人」等，再加上陳柏惟一路護航萊豬進口，到底把選區人民的健康放在哪裡？陳柏惟日前說「會對選我的11萬選民負責」，可是台中第2選區共有37萬人，「那剩下的26萬人要怎麼辦？陳柏惟有沒有在替他們想？」

送出4,357份連署書

楊文元強調，他們一開始預測陳柏惟只是「討厭鬼」等級，預設的罷免連署難度會很高，因此第1階段連署目標只訂3,500份；後來發覺原來陳柏惟是「顧人怨」等級，連署書就一路從3,000份飆到5,000多份，去除資料填寫不完整、不清楚的連署書後，「今天總共送出4,357份連署書至中選會提案。」

媒體問到，若總統蔡英文比照黃捷罷免案，又在民進黨中常會提出要守住陳柏惟？楊文元直說，「我很害怕！」每次在募集連署書，都會有民眾問，參與連署後會不會被查水表？他們這些站出來的人其實都很害怕，所以面對這個問題，「我只能說，我很害怕，但仍決定勇敢站出來！」

3Q：世界照常運轉

「第1階段應該全台灣都會過吧！只有少數較少的選區才不會過。」對此，陳柏惟表示，「完全平常心看待，目前還沒感覺到有何不同，世界還是正常運轉。」

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