罷捷失敗但割萊委有望！唐湘龍點名這兩人最危險

高雄市議員黃捷罷免案落幕，結果不同意票大於同意票，罷免確定失敗。資深媒體人唐湘龍認為，這次罷免案失利對於罷免方氣勢不會有太大影響，預計民進黨將趁機收割，「小綠」在高雄不再有活動空間。由於近日藍營氣勢正在上漲，加上趙少康回潮，之後的「割萊委」行動成功機率很大，他也點名立委陳柏惟、吳思瑤都很可能被罷免。

唐湘龍6日在網路節目《Yahoo TV》中表示，黃捷罷免案落幕，失敗是預期之中，他表示，由於高雄市前市長韓國瑜好不容易才贏得選舉，之後卻被罷免的非常淒慘，導致藍營要在鳳山策動罷免不容易，這次的罷免只是藍營正在策動組織，藉此練兵，為了2022年選舉暖身。

唐湘龍認為，2022年藍營在高雄的選情較為樂觀，由於韓國瑜被罷免、高雄市前議長許崑源輕生等，對於藍營都是很大的心理創傷，藍營早已在找機會化悲憤為力量，希望能在高雄討回失去的公道。

唐湘龍表示，這次黃捷罷免案失利，民進黨會將此功勞攬在身上，認為黃捷欠民進黨一個人情，「假幫忙真收割，大綠收割小綠」，未來高雄地方政壇上將不再有小綠活動空間，小綠若還想選2022年的選舉，最好快點選邊站，靠向大綠將會是唯一出口。

唐湘龍表示，罷捷失敗不代表「割萊委」不會成功，他分析，這都與選區特性有關，2020年民進黨以反送中大勝，總統蔡英文拿下817萬票，當時藍營士氣低落，導致部分原是藍營的選區，也都輸給綠營候選人。

唐湘龍點名，立委陳柏惟、吳思瑤都是身在藍營選區，且當年贏的很驚險，然而近日藍營重新集結，趙少康又將回潮，對於藍營的催動力量都有幫助，且2021年底還有反萊豬公投案策劃，這兩人被罷免的機率將非常高。若割萊委成功，不只2022年，甚至連2024年變天的機率都很大。