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黃捷將成鳳山最大尾？柯文哲嘆：不要想太多

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲下午出席健康關懷天使授證典禮，典禮開始前接受媒體訪問。記者林伯東／攝影
台北市長柯文哲下午出席健康關懷天使授證典禮，典禮開始前接受媒體訪問。記者林伯東／攝影

高雄市議員黃捷罷免案順利過關。罷免黃捷未成，是否將催生「鳳山最大尾」？未來黃捷將選立委？對此，台北市長柯文哲今天表示，「想太多了」，柯說，罷免案跟大尾有什麼關係？柯文哲也嘆一口氣，要大家不要想太多。

另外，也有媒體追問柯，「為何罷免王浩宇成功，罷免黃捷不成功？」柯文哲反問，「這是問題嗎？」

對於罷免案恐演變成報復性罷免，柯文哲今天則再度表示，「就是適可而止，不要再鬧了，大概就這樣」。

柯文哲說，他不太贊成罷免案繼續鬧下去，第一，社會成本太高，再來就是對台灣的實際運作，也沒有什麼好處，這已經變成政黨得動員，不太好。

是否認為修法降低罷免門檻，門檻太低導致現在狀況？柯文哲表示，本來罷免案要四分之一同意，主要是考量投票率都很低，但以當時的修法時空環境，大家不覺得這個有問題，現在有政黨動員、尤其是仇恨動員時，政治氛圍不對，才讓原本看起來不應當有問題的制度，變成有問題。

台北市長柯文哲（中）下午出席健康關懷天使授證典禮。記者林伯東／攝影
台北市長柯文哲（中）下午出席健康關懷天使授證典禮。記者林伯東／攝影

罷免 柯文哲 黃捷

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