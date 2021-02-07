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致謝蔡總統、陳市長！黃捷：奉勸罷免團體別到處點火

聯合報 / 記者蔡孟妤徐白櫻／高雄即時報導
高雄市鳳山區議員黃捷挺過罷免案，今與民進黨立委許智傑等人車隊掃街謝票。記者蔡孟妤／攝影
高雄市鳳山區議員黃捷挺過罷免案，今與民進黨立委許智傑等人車隊掃街謝票。記者蔡孟妤／攝影

罷免高雄市鳳山區議員黃捷未過關，黃捷今上午在民進黨立委許智傑等人陪同下車隊掃街謝票。黃捷說，她昨天也有跟蔡總統和市長陳其邁聯繫，感謝他們的關心。

黃捷今上午在許智傑及民進黨議員高閔琳、邱俊憲等人陪同下車隊掃街謝票，黃捷今仍「燒聲」，她用麥克風說，昨天終於睡飽了，希望過完昨天之後，大家可以一起歡喜過新年，也希望有任何情緒都留在昨天，今天開始就是歡喜迎接牛年。

被問到總統蔡英文和市長陳其邁是否有跟她聯繫，黃捷說，她有透過幾個委員來跟蔡總統致謝，跟市長這邊也有聯繫，再次感謝他們的關心。

黃捷昨致詞數度哽咽，她說，因為非常感動又感恩，覺得說鳳山人情義相挺，令人感佩、動容，「我們鳳山人真的不是蓋的」，非常有智慧、非常溫暖，路見不平，都會拔刀相助，用正義感讓她繼續留在鳳山。

對於罷免台灣基進立委陳柏惟成案，會否去支援陳柏惟？她說，相信鳳山經歷這反罷免的一役，是非常難得的經驗，這樣的士氣和經驗，可以作為其他地方的參考，包括議員高閔琳接下來也有辛苦的挑戰要走，鳳山人一定都會相挺、團結到底。

她也奉勸罷免團體，「接下來，明知道民主不會被他們繼續這樣操作，這種為了個人的利益，為了政黨的算計的事情，就停留在鳳山就好了，奉勸這些罷免團體不要再繼續到處放火、到處點火」。

黃捷說，她該相挺的、該支持的，都絕對不會缺席，包括高閔琳、台中的陳柏惟等，希望大家都能順利，讓他們繼續站在民主、進步的這一邊，不跟惡勢力妥協。

對於有評論認為昨天票開出來不好看，黃捷陣營是贏了面子、輸了裡子，許智傑說，台灣是個民主社會，有些人去投同意罷免票，有些人投不同意罷免票，不管票數多少，不管喜不喜歡黃捷，鳳山人真的是要回歸到溫暖跟感恩的社會。

許智傑說，台北市長柯文哲和資深媒體人趙少康也都呼籲講適可而止、到此為止，希望大家可以一起努力，為台灣的未來一起打拼，不要繼續用仇恨互相對待。

黃捷 罷免 許智傑

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