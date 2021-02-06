「罷捷案」未通過 學者擔心政治鬧劇

高雄市選舉委員會指出，這是高雄地方自治史上首次針對市議員的罷免公投。根據相關法規，只有當贊同罷免的票數大於反對票、且達到選民總數1/4以上（即72892票）時，罷免案才會通過。

而根據2月6日傍晚揭曉的公投結果，贊同票既沒有超過選民總數1/4、也低於反對票。

這起罷免案早在去年1月25日就發起了聯署。當時，國民黨籍的高雄市長韓國瑜正受到罷免的威脅，他的支持者即「韓粉」遂將罷免市議員黃捷作為反制手段。黃捷當時仍屬於被視為「泛綠」陣營的時代力量黨，在罷免韓國瑜的運動中非常活躍。

在去年6月韓國瑜輸掉公投、遭到正式罷免之後，針對黃捷的罷免案聯署行動明顯加速。12月18日，罷免黃捷公投案正式成立，並且定於2月6日投票。

美國學者：鬧劇連連 應修訂法律

這也是台灣近期的又一樁罷免公投案。三個星期前的1月16日，民進黨籍的桃園市議會議員王浩宇在輸掉了公投，遭到正式罷免。

專門研究台灣政黨政治的美國加州大學政治學者南樂（Lev Nachman）認為，台灣選舉法規為罷免公投制訂的門檻過低，以至於罷免案儼然成為了政黨之間相互報復的工具。

他在接受德國之聲採訪時指出，王浩宇輸掉公投、遭到罷免，多少有些出人意料，也因此鼓舞了想要罷免黃捷的政治力量。「她非常積極地推動罷免韓國瑜，也正是因此而出名，因此現在針對她的罷免案也十分具有象徵意義。在投票前，許多藍營人士都認為這是對台灣、民進黨、蔡英文的一次考驗。不過鑑於最新的公投結果，國民黨處於一個挺尷尬的境地，也許他們會後悔如此操作這個議題。」

南樂認為，罷免案門檻過低，導致地方公職人員會因為其他縣市的投票結果而遭到懲罰，這並不合理。「台灣在經歷了這兩年的多樁罷免案後，有必要就選舉法規的修訂問題展開公開討論，探討是否要微調一下罷免案的門檻。但願在連續多樁罷免案鬧劇後，有人能夠認識到這一點。可是現在並沒有這個跡象，今後依然會有人利用罷免案。」

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