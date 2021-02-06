罷捷失利 藍營：沒過關但沒輸

罷捷投票落幕，藍綠得票及後續牽動的效益也被關注。高雄市前新聞局長、國民黨文傳會副主委鄭照新說，去年8月高雄市長補選，陳其邁得票是8萬2698票，這次民進黨全力動員，不同意票僅衝出65391票；同意票拿到5萬5261票，比去年市長補選，國民黨李眉蓁得票3萬3561票成長，達到藍營設定的中標，這一局「沒過關但沒輸」。

鄭照新也說，連在野力量與執政差異大的區域，都能激起這麼大的共鳴，連署已超前突破50萬人反萊豬公投，及罷萊委全國串聯，共鳴只會更大，當權者別小看民意反噬力道。

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案今天投票，開票過程一度呈現拉鋸戰，開票1小時左右，不同意票先突破5萬大關，之後一路領先。開票結果，不同意票6萬5391票，超過同意票5萬5261票，差距約1萬票，投票率41.54%，罷捷失利。