與黃捷愛恨情仇糾葛 罷捷未過時代力量回應了

高雄市議員黃捷罷免案未通過。時代力量秘書長白卿芬表示，時力充分尊重鳳山市民所做出的抉擇，近來的幾次罷免包括高雄市長韓國瑜、桃園市議員王浩宇與這次黃捷，都充分體現出了民意會對政治人物就任後表現有所評斷，做不好會下台，反之也會得到應有的肯定，值得所有政治人物警惕。

民眾黨則認為，本次罷免案結果，顯見出鳳山人支持黃捷持續留任、為民服務，民眾黨也期盼黃捷議員應秉持無黨無派「民意優先」的特質，持續謙卑傾聽民意，而非「以黨為念」，在執政黨的扶持下成為黨意民代。

民眾黨指出，透過這次的罷免案可以清楚看見，民進黨傾盡全黨之力介入地方議員罷免案，上至總統下至地方市長、民代皆有所動員，然而致使高雄地方民意沸騰的萊豬、空汙、負債等民生問題卻始終懸而未決，令人相當遺憾，更充分展現出民進黨「選舉內行、執政外行」的政黨素質；罷免應當是民主素養的展現及民主政治正面教育的素材，而非成為意識形態或政黨動員的工具，更不應該成為政黨相互報復、攻伐的政治籌碼。