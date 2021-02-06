罷捷團體與黃捷團隊互控疑違選罷法 選委會依法處理

高雄市鳳山罷免市議員黃捷今天投票，罷捷團體上午拿出照片指凌晨疑有挺捷志工到街頭掛挺同性平權的布條助黃捷，有違反選罷法的疑慮。黃捷反過來質疑是罷免團體自導自演的行為，罷免團體反而在臉書有違反選罷法疑慮的內容。高雄市選委會表示，一接到舉發，會依法處理。

罷捷總部今天以照片質疑是挺捷的志工利用今天凌晨到街頭掛布條挺捷，布條上寫「挺黃捷．推同運．為同志．留下她」，由於今天已是投票日，掛這樣的布條有違反選罷法之嫌。

黃捷問明布條上寫的是挺同內容，即表示她和團隊從來沒有這樣子相關的布條，沒有這樣相關的選舉文宣品，不知道那樣的文宣品從那裡來的，也有可能是罷捷團體自導自演；這都要依照選舉相關規定辦理，就交給選委會依法處理。黃捷團隊對罷捷團體也有所質疑，以民眾在相關臉書上截的圖指挺罷免的人今天還在拉票，有違反選罷法之嫌。

高雄市選委會表示，對於有違反選舉罷免法之疑的行為，只要民眾舉發，選委會都會依法處理，如果能立即處理的，選舉監察小組會馬上處理，如無法立即辦理，選監小組也會開會討論。