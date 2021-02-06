趙少康籲停止罷免 羅智強：狠打發動罷萊委人的臉

媒體人趙少康昨受訪表示，當前罷免民代作為已陷入報復式罷免，籲這波之後可停，先回頭檢討選罷法。發動罷免民進黨立委吳思瑤的國民黨革實院院長羅智強上午在臉書表示，認同罷免制度不合理說法，但是是民進黨先把罷免當工具。

羅智強質疑，憑什麼民進黨用罷免攻撃對手時，就是民進黨主席蔡英文説的「憲法權利」，其他人發動罷免就變「報復罷免」？趙少康説法不就是另一種鄉愿？趙選黨主席起手式，竟是先狠打這段時間為罷免萊豬立委奔走者的臉。

羅智強指出，在高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，第一時間主張用罷免反制的不只他，也包括趙少康，原因不是支持「報復性罷免」，而是非發動罷免不足以打破罷免成民進黨專用工具的另類獨裁。

羅智強說，他不是無差別發動罷免，若非綠委瞎挺萊豬到令人憤怒，卻別無他法反制，怎會發動罷免萊豬立委？但當匯流趙粉和韓粉二大力量的趙少康也附和合民進黨「報復式罷免」説，罷免立委陳柏惟和吳思瑤已經未戰先降，提前結束了。

羅智強表示，認同趙少康説罷免制度不合理，因為門檻過低會增加政治不安定性，但這不合理的罷免制度，一直是民進黨過去主張，並拿來當攻撃對手的政治工具，讓罷免成民進黨輾壓不同意見者利器。

羅智強認為，趙少康該主張的是，請執政的民進黨承認過去主張降低罷免門檻錯誤，並以立院多數優勢去修改選罷法，拉回原罷免門檻，否則依法論法，現在的罷免就是法律賦予人民的權利，沒有什麼民進黨用是權利，別的人用是報復。

羅智強也提到，國民黨現行發動的反萊豬兩公投都是他向主席江啟臣提議發動，而要避免中選會沒收這二項公投，那就是發動罷免萊豬立委，讓民進黨投鼠忌器，因為若敢沒收公投，激起的民怒將會衝向罷免。

羅智強說，國民黨不可能直接跳進罷免，因有政黨形象問題，也太冒險，所以他個人做，於是在中選會要做二項公投最後准駁關鍵時刻，他發動了一波又一波「割萊委」運動，嚇得本來氣焰張狂的萊豬立委一一閉嘴，中選會也不敢沒收兩公投。