高雄罷捷投票 藍綠估投票率5成上下

罷免無黨籍高雄市議員黃捷6日投票，藍、綠對決態勢升高成全國關注焦點，藍綠估投票率在4、5成。綠營訴求反報復性罷免，盼催出「不同意」票；藍軍透過「反萊豬」衝刺罷免。

高市選委會公布鳳山區投票人數29萬1566人，依公職人員選舉罷法第90條規定，同意罷免票數多於不同意票數且超過選區25%同意得票，罷免案即通過，也就是罷免門檻超過7萬2892人。選前雙方策略上，罷捷團體力拚罷免票突破門檻；反罷方要催出超過罷免同意門檻的「不同意」票，力保黃捷續留高雄市議會。

民進黨市議員邱俊憲評估，罷免與反罷免全力催票，可能激發出逾5成的投票率；最受關注的莫過於兩方得票數，將成為未來能否「止罷」有效參考。國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮認為，對決態勢升溫，加上好天氣有助於催化投票率，估計有逾4成投票率，可望有約12萬人出來投票。

黃捷本人一路表達「直球對決」立場，親上火線網路直播、市場掃街，民進黨和台灣基進更是力挺，晨昏都有綠營民代陪同路口陪同呼籲支持者站出來。今晚7時包括民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄，以及兩任鳳山市長的許智傑、前時代力量立委林昶佐、同為鳳山選出的市議員林智鴻等人陪同車隊掃街，全力動員催票並誓言要用「不同意」罷免壓制報復性罷免，免於未來罷免骨牌接二連三。

罷捷案比照選前黃金週，「鳳山清潔隊」透過車隊宣傳、緊扣「反萊豬」議題，今晚在捷運橘線鳳山西站出口附近空地的「罷捷之夜」，有國民黨立委許淑華、鄭麗文等人助講，出席人潮將是觀戰指標。

高雄市鳳山區罷免投票共設228個投開票所，投票自上午8時至下午4時。高雄市選委會提醒投票人攜帶國民身分證、印章及投票通知單，尤其要配戴口罩並落實防疫規定；如勸導不聽，將依傳染病防治法裁處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。如為居家隔離或居家檢疫者依法不得進入投票所投票。