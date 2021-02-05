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民進黨護黃捷比照選市長規格 投票日倒數迎高潮

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄市議員黃捷罷免案明將投票，近日許多綠營政治人物紛紛趕到鳳山助陣。圖／本報系資料照
高雄市議員黃捷罷免案明將投票，近日許多綠營政治人物紛紛趕到鳳山助陣。圖／本報系資料照

今天是高雄市鳳山區議員黃捷罷免投票日前一天，民進黨高雄地區立委加上其他綠營民代總動員，持續陪同黃捷戰車掃街。綠營黨務人士表示，最後這一周衝刺期，幾乎所有高雄立委現身鳳山了，連吳怡農、余天、陳柏惟等人都到場力挺，營造出如同市長選戰的高規格「輔選」格局，就是要表達民進黨對該案重視，希望留下在地好議員。

民進黨立委許智傑表示，包括立委、鳳山在地議員、里長，在過去一周都分頭出面挺黃捷，也陪同車隊掃街、街頭拉票反罷免，大家分進合擊。

綠營高雄地方人士指出，從民進黨定調罷捷不能冷處理開始，對該案就仿效選舉模式制定選戰節奏，基本的概念就是，在越接近投票日時，要將氣氛吵得更熱烈，最好是能把最高潮落在投票日當天，以催出支持者出門投下不同意票，雖然因為疫情關係不宜舉辦大型活動，但連日的站路口、戰車掃街效果不錯，對明天投票結果審慎樂觀，但仍大意不得。

至於民進黨如此不遺餘力地幫忙，是否擔心黃捷日後沒有還這份人情。該人士說，民進黨替黃捷動員的動機並非要誰欠誰人情，而是罷免方理由牽強，對不理性的報復性罷免，黨一定要有個態度；且黃捷還不還人情其實並不重要，這一局選民、綠營支持者都知道黃捷欠了民進黨人情，站在民進黨立場，這就夠了。

民進黨 黃捷 投票

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