霸凌女高職生男子住處遭蛋洗 高警逮2人送辦

高雄市高職女學生遭霸凌案，涉甩巴掌的黃姓男子昨天遭約出動私刑打斷手，住家更遭人丟雞蛋蛋洗。鳳山警分局以車追人，今天已帶回2人偵訊，全案朝恐嚇罪偵辦。

高雄市政府警察局鳳山分局偵查隊長郭家峰向中央社記者表示，涉嫌動手甩巴掌女學生的19歲黃男遭網友肉搜查出身分和住址，住家6日凌晨遭數名不明人士丟雞蛋蛋洗，但黃男和黃男母親都不住在家中，黃母心生畏懼向警方報案。

郭家峰說，黃母男案發後暫寄宿友人家，也知道自己孩子做錯事，但沒料到竟因此被動私刑。警方研判應該是網友起意教訓，目前已鎖定「砸蛋」的3輛機車、一輛轎車，經以車追人上午帶回2人偵訊，全案朝恐嚇罪偵辦。

民眾在臉書社團「鳳山人在地大小事」上傳56秒影片，片中這名高職女學生遭黃男等9人霸凌甩巴掌，影片傳出後，鳳山警方陸續傳喚4男5女等9人到案，全案依傷害、公然侮辱及恐嚇等罪送辦。

事後黃男6日晚上10時多遭方男約出門，7日凌晨被押至大寮區玫瑰園墓區向被害少女及其父親鞠躬道歉。但在被害少女和父親離開後，黃男卻遭在場多人毆打，導致右手肘、無名指骨折、頭部擦傷。高市小港、林園警分局、刑警大隊昨天大動作召開記者會說明，帶回主嫌方男等16人偵辦，其中7人未成年，全案依聚眾鬥毆罪、恐嚇罪、傷害罪等移送高雄地檢署偵辦。

市長陳其邁獲知後也指示警方全力清查涉案雙方背景有無幫派、組織介入或被吸收，強調不容許有報復行為發生，要求警方規劃專案掃蕩，對相關滋事者及家長加以約制告誡。

警方調查，受害高職女學生曾到涉案蕭姓少女家中借住，並拿了一件蕭女的衣服穿，但蕭女事後認為對方偷了她的衣服要求索賠；在受害少女家人拿了數千元給蕭女後，蕭女仍不滿意金額，因此約受害少女出面談判；而黃男則自稱是蕭女男友，在臉書聲稱是因受害少女偷東西長期未還，才為女友出氣。