快訊

境外+1、無新增本土！ 女曾在英國確診 返台再次確診

直播／疫苗接種細節將出爐？陳時中下午2時記者會說明

霸凌女高職生男子住處遭蛋洗 高警逮2人送辦

中央社 / 高雄8日電

高雄市高職女學生遭霸凌案，涉甩巴掌的黃姓男子昨天遭約出動私刑打斷手，住家更遭人丟雞蛋蛋洗。鳳山警分局以車追人，今天已帶回2人偵訊，全案朝恐嚇罪偵辦。

高雄市政府警察局鳳山分局偵查隊長郭家峰向中央社記者表示，涉嫌動手甩巴掌女學生的19歲黃男遭網友肉搜查出身分和住址，住家6日凌晨遭數名不明人士丟雞蛋蛋洗，但黃男和黃男母親都不住在家中，黃母心生畏懼向警方報案。

郭家峰說，黃母男案發後暫寄宿友人家，也知道自己孩子做錯事，但沒料到竟因此被動私刑。警方研判應該是網友起意教訓，目前已鎖定「砸蛋」的3輛機車、一輛轎車，經以車追人上午帶回2人偵訊，全案朝恐嚇罪偵辦。

民眾在臉書社團「鳳山人在地大小事」上傳56秒影片，片中這名高職女學生遭黃男等9人霸凌甩巴掌，影片傳出後，鳳山警方陸續傳喚4男5女等9人到案，全案依傷害、公然侮辱及恐嚇等罪送辦。

事後黃男6日晚上10時多遭方男約出門，7日凌晨被押至大寮區玫瑰園墓區向被害少女及其父親鞠躬道歉。但在被害少女和父親離開後，黃男卻遭在場多人毆打，導致右手肘、無名指骨折、頭部擦傷。高市小港、林園警分局、刑警大隊昨天大動作召開記者會說明，帶回主嫌方男等16人偵辦，其中7人未成年，全案依聚眾鬥毆罪、恐嚇罪、傷害罪等移送高雄地檢署偵辦。

市長陳其邁獲知後也指示警方全力清查涉案雙方背景有無幫派、組織介入或被吸收，強調不容許有報復行為發生，要求警方規劃專案掃蕩，對相關滋事者及家長加以約制告誡。

警方調查，受害高職女學生曾到涉案蕭姓少女家中借住，並拿了一件蕭女的衣服穿，但蕭女事後認為對方偷了她的衣服要求索賠；在受害少女家人拿了數千元給蕭女後，蕭女仍不滿意金額，因此約受害少女出面談判；而黃男則自稱是蕭女男友，在臉書聲稱是因受害少女偷東西長期未還，才為女友出氣。

恐嚇

延伸閱讀

鳳山少女霸凌片Po網肉搜較快？小港警分局：告知不鼓勵

對霸凌嫌犯動私刑 教育局：加強中離生偏差追蹤輔導

19歲男霸凌少女遭打到手骨折 私刑現場2男移送皆請回

霸凌學生遭私刑斷手 學者建議設多元便利申訴管道

相關新聞

霸凌男遭私刑斷手、住家被蛋洗 母落淚：不敢回家

高雄林姓高職女學生遭霸凌案，涉掌摑的19歲黃姓男子前晚在大寮區玫瑰園墓園外被動私刑，據指，黃母接獲通知趕到小港醫院，見兒...

鳳山少女霸凌片Po網肉搜較快？小港警分局：告知不鼓勵

高雄林姓女高職生遭霸凌案，據蘋果新聞網報導，林女的姑姑疑早在上月底報案就提供霸凌影片，但警方沒正式受理報案、還建議PO網...

對霸凌嫌犯動私刑 教育局：加強中離生偏差追蹤輔導

高雄少女遭霸凌，霸凌嫌犯則被糾眾打斷手，其中不乏高中職中途離校學生。高雄市教育局長謝文斌表示，教育局已強化跨局處「中途離...

【總編開箱】鄉民的正義與群眾的暴力，誰才是霸凌的凶手？

因為不到一分鐘的掌摑女性影片上傳網路，高雄帶頭掌摑霸凌的黃姓男子遭到肉搜，進而在住處遭到丟雞蛋。六日晚上，黃被友人約出，遭到網路聚集的鄉民圍毆，進而動私刑拍攝道歉影片，讓黃姓男子頓時從霸凌者變成了被霸凌者。警方通知十六人到案，多數人彼此並不認識，只是在場行使「鄉民的正義」...

防不當影片流傳 「應建立機制」

高雄少女霸凌案透過網路發酵衍生動私刑風波，國立台南大學教授林斌說，網路傳播衍生暴力是棘手問題，霸凌影片透過網路流傳，可能...

女父撇動手「不會讓自己理虧」

高雄林姓女高職生遭霸凌，昨天演變成網友私刑報復。警方昨天通知林女和父親、胞弟到案說明，林父說「已提告，不會動手讓自己理虧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。