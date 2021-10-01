桃園2學生接種BNT疫苗後不適送醫 1人留院觀察

桃園市衛生局證實，今天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗校園施打計畫，有2名學生施打後身體不適送醫，一人已出院返家，另一人因有冒冷汗症狀仍在醫院觀察中。

桃園市政府衛生局表示，一名15歲的九年級學生早上施打BNT疫苗後回教室上課，後來出現頭暈、喘等身體不適情形，經學校健康中心通報、送醫觀察，目前已出院返家。

衛生局指出，另一名14歲的八年級學生下午接種BNT疫苗後回教室上課，出現嗜睡、冒冷汗情形，雖血壓量測正常、血糖量測偏低，經送至醫院急診進行後續觀察，將持續追蹤這名學生後續情形。