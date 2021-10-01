台北校園BNT疫苗延遲 新北盤點剩餘數量支援
新北市長侯友宜今天說，昨天新北校園BNT疫苗接種完畢，仍有剩餘數量，盤點後將回報中央，只要台北市有需要，就會全力支援，讓孩子快速打到疫苗。
台北市校園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗接種計畫22日開打，然而台北市政府今天指出，接獲中央通知疫苗延遲，因此有19所學校、1.3萬名學生將受影響。
侯友宜下午到新北市議會進行施政報告前接受媒體聯訪，他說，孩子施打疫苗的時間不能等，目前仍在盤點新北剩餘的疫苗數量，統計完成就會回報給中央和台北，互相支援，讓雙北都能快速施打完畢。
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