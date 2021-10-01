桃園國高中校外教學 接種1劑疫苗且間隔14天可開放

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園國、高中以學校為單位，若完成1劑的疫苗接種且間隔滿14天，可以校外教學；另外，針對10月起小規模豬場禁廚餘，無論轉型或退場都同額加碼補助。

鄭文燦今天上午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後表示，國、高中生正在進行BNT疫苗接種，以學校為單位，如果已經完成1劑的疫苗接種，間隔滿14天，學校可以進行校外教學，以及依照防疫規範，開放校園場地和外借，這部分教育局要做好防疫指引。

鄭文燦說，國小部分由於沒打疫苗，除了社區大學等必要開放，學校操場可以開放市民運動以外，請教育局採取比較嚴謹的做法，國小的校外教學則請教育局在防疫指引下制定時程。

針對非洲豬瘟中央災害應變中心日前宣布，10月起199頭（含）以下豬場禁用廚餘，否則開罰；若豬場要轉型、退場（離牧），可獲得相關補助、獎勵金。

鄭文燦表示，桃園市目前199頭以下的養豬場有170場，其中有68場使用廚餘，無論是要轉型改用飼料或是退場，桃園市政府都將同額加碼，若農委會補助新台幣40萬元，市府也會補助40萬元。