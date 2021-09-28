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陳其邁：高雄校園BNT 48校延後接種 稀釋調劑由專人專責

聯合報 / 記者徐如宜徐白櫻／高雄即時報導
中央流行疫情指揮中心指全國校園BNT疫苗還缺30萬劑，高雄市長陳其邁表示，高雄會有48所學校受影響，原排訂10月6日至8日排接種的學校，可能要順延一周。記者徐如宜／翻攝
中央流行疫情指揮中心指全國校園BNT疫苗還缺30萬劑，高雄市長陳其邁表示，高雄會有48所學校受影響，原排訂10月6日至8日排接種的學校，可能要順延一周。記者徐如宜／翻攝

高雄市長陳其邁今天在防疫記者會表示，目前校園BNT接種已有3萬9千名學生完成，有240人出現暈針，3697名學生請了1至2天的疫苗假。中央流行疫情指揮中心指全國校園BNT疫苗還缺30萬劑，陳說高雄會有48所學校受影響，原排訂10月6日至8日排接種的學校，可能要順延一周。

陳其邁表示，目前有3萬9073名學生完成疫苗接種，有240名同學有暈針狀況，沒有嚴重不良反應，學生請假情形共有3697人曾經請過1天到2天的疫苗。因指揮中心疫苗配賦數數不足，會有48所、約2萬5千人會因為配賦量不足而受到影響，影響的時間可能會在10月6日到8日最後這三天，估算接種時間會順延一周，特別跟同學跟家長說明，疫苗應該很快就會跟上補足。

新北恩主公醫院爆發25人打到未稀釋BNT原液事件，陳其邁表示，市府非常注意BNT的接種作業，尤其在施打疫苗的時候，疫苗施打的SOP就訂定的非常清楚，特別要求接種站有專人專責的稀釋，務必要專人專責，落實管理。還沒開打前，就有稀釋調劑教學錄影帶和圖卡，請醫療院所的人員務必要小心，多一個人力，就多一份保險，衛生局也會隨時對施打站進行查察，為了民眾健康著想應該要加強醫院內控機制，不容許這樣的錯誤發生。

疫苗 BNT 陳其邁

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