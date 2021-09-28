北市府：BNT疫苗延遲 19校1.3萬生延後施打

台北市校園BNT疫苗接種計畫22日開打，截至昨天有48所學校、逾4萬名學生接種完畢。然而市府今天指出，接獲中央通知疫苗延遲，因此有20所學校、1.3萬名學生將受影響。

台北市共有147所高中職、國中、特教學校、外僑學校和五專等，原定自9月22日起至10月6日分兩階段替約14.8萬名學生校內接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗。

台北市副市長蔡炳坤表示，今天接獲中央通知因為疫苗延遲，原定在9月底、10月初配送的疫苗無法如期抵達，要到10月9日後才能配送，因此台北市原定在10月5日及6日施打的19校1.3萬名學生，將受到影響。

蔡炳坤說，接下來市府會緊急跟學校與醫院討論，將接種時間延後到10月9日之後，還請家長及師生諒解，市府一定會做好相關安排；原定在10月4日之前接種的量能都有如期配達，不用擔心。

教育局表示，統計至昨天為止共有48所學校、4萬多名學生已完成接種，今天還有20所學校安排施打，高中部分安排到明天，緊接著就是國中的校園接種。