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害怕打針！男學生打疫苗放聲尖叫 影片瘋傳萬人看傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名學生因為害怕打針，在接種新冠疫苗前害怕得驚聲尖叫。圖／翻攝自「爆廢公社」
一名學生因為害怕打針，在接種新冠疫苗前害怕得驚聲尖叫。圖／翻攝自「爆廢公社」

校園新冠疫苗開打，各學校高中生陸續接種，但也傳出多起突發狀況，有學生打完暈倒，還有人害怕打針而嚎啕大哭，不過大部分學生都很順利施打完畢。網路上近日就流傳一段影片，一名高中男學生因為害怕打針，不顧在場眾人眼光，嚇得驚聲尖叫，影片曝光引起熱議。

有網友在《TikTok》貼出一段影片，某所高中正安排學生施打疫苗，但當中有一名男學生因為害怕打針，在還沒施打之前就瘋狂大叫，頻頻喊著「等一下啦」，甚至一度還想起身逃離，醫護人員和現場工作人員動用了三、四個人抓住他才順利施打完畢，而男學生的嘶吼聲也引來周遭所有人的注目。

打完後這名男同學情緒也逐漸穩定下來，可能是因為太緊張而癱坐在椅子上，旁人也不斷安撫他，要他「放輕鬆、深呼吸」，影片被網友轉貼到臉書「爆廢公社」，引來上萬人點閱。

不少網友看了有點傻眼，「我也怕針，但是沒有這樣，無法理解」、「看似壯丁一個，結果打個針唉唉大叫的」、「我想打都沒得打，有得打還呱呱叫」、「打個針而已。搞的好像被鬼追殺一樣」、「你可以選擇不要打，不要驚動醫護人員好嗎？」、「旁邊人家打針還沒怕死，就先笑死了」、「雖然看了很想笑，但我打針也是這樣在心裡吶喊的」。

不過也有人認為每個人都有害怕的事物，不應該嘲笑，「就是對針有恐慌，取笑有點沒品，恐懼是無法控制的」、「不應該這樣嘲笑人家吧」、「有些人可能真的怕打針，我也遇過噸位蠻重的男生，跟我說他會暈針，所以嘲笑人家幹嘛」、「不怕打針的請別嘲笑，怕打針的人不是怕痛，就是怕打針，就像有些人超級怕蟑螂一樣，就只是怕」、「怎麽有人還有男生不能害怕的刻板印象啊」。

@linrayray0

如果護士插了一次發現找不到靜脈 那再打算打第二劑嗎

♬ 原聲 - Lin Ray Ray

新冠疫苗 爆廢公社

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