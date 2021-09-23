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影／彰化5學生打BNT送醫 長者莫德納第二劑明開打

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣今天起幫國高中學生接種BNT疫苗，有5名學生接種後身體不適送醫，彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯說，大部份是過敏和暈針情形，醫生也現場都先做適當處理，接種算順利，下午5名學生均已出院。記者林宛諭／攝影
彰化縣今天起幫國高中學生接種BNT疫苗，有5名學生接種後身體不適送醫，彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯說，大部份是過敏和暈針情形，醫生也現場都先做適當處理，接種算順利，下午5名學生均已出院。記者林宛諭／攝影

彰化縣今天起幫國高中學生接種BNT疫苗，有5名學生接種後身體不適送醫，彰化縣衛生局長葉彥伯說，大部份是過敏和暈針情形，醫生也現場都先做適當處理，接種算順利，比預期好，下午5名學生均已出院。

彰化縣12歲以上到17歲符合打BNT疫苗的國中小、高中、五專學生共有6萬1818人，調查結果有96%學生同意打疫苗，人數是5萬9345人，今天起開始施打疫苗，今天安排彰化縣立田中高中、大慶商工、員林農工等4所學校的學生接種疫苗。

彰化縣長王惠美表示，今天打完疫苗後，請疫苗假的學生高中有38人，國中有49人，請假比例在8.5%，並沒有特別高，還算正常。

不過今天有5名國中學生打完疫苗後身體不適送醫，生局長葉彥伯說，雖有5名學生送醫院，不過症狀都輕微，到下午已出院，而施打BNT第一劑通常反應會比第二劑小，比較要注意的是過敏問題，還是要提醒學生施打前不要熬夜，二周內不要做劇烈運動，若有胸痛或心悸、呼吸急促、或運動耐受力不良如沒力氣爬樓梯等就應盡速就醫。

而中央配發給彰化縣2 萬5000劑莫德納疫苗，將為7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗且間隔滿10周以上的75歲以上長者接種第二劑，將由衛生局統生造冊，免預約，22日起已由村里長發放通知，將從24到25日為長者施打疫苗。

而中央預計9月28日將再配發5萬3800劑莫德納讓68歲以上長者、原住民身分60歲以上者接種第二劑，彰化縣衛生局也已完成造冊免預約，預計9月27日起由村里長發放通知，暫定10月1日到6日施打疫苗。

中央預計9月28日將再配發5萬3800劑莫德納讓彰化縣68歲以上長者、原住民身分60歲以上者接種第二劑，預計10月1日到6日施打疫苗。 圖／彰化縣政府提供
中央預計9月28日將再配發5萬3800劑莫德納讓彰化縣68歲以上長者、原住民身分60歲以上者接種第二劑，預計10月1日到6日施打疫苗。 圖／彰化縣政府提供
彰化縣今天起幫國高中學生接種BNT疫苗，有5名學生接種後身體不適送醫，衛生局長葉彥伯提醒學生施打前不要熬夜，二周內不要做劇烈運動。圖／彰化縣政府提供
彰化縣今天起幫國高中學生接種BNT疫苗，有5名學生接種後身體不適送醫，衛生局長葉彥伯提醒學生施打前不要熬夜，二周內不要做劇烈運動。圖／彰化縣政府提供
而中央配發給彰化縣2 萬5000劑莫德納疫苗，將從24到25日為75歲以上長者接種第二劑。圖／彰化縣政府提供
而中央配發給彰化縣2 萬5000劑莫德納疫苗，將從24到25日為75歲以上長者接種第二劑。圖／彰化縣政府提供

莫德納疫苗 衛生局

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