彰縣國高中生接種BNT疫苗 5人送醫已有4人出院

彰化縣今天起幫國高中學生接種BNT疫苗，有5名學生接種後出現身體不適送醫，彰化縣衛生局長葉彥伯說，5名學生送醫後，下午已有4人出院，整體接種情形還算順利。

彰化縣政府從今天起幫縣內5萬9000多名的高中、國中學生接種BNT疫苗，今天先安排彰化縣立田中高中、大慶商工以及員林農工等校學生接種疫苗。

彰化縣疫情災害應變中心下午開記者會，彰化縣長王惠美、葉彥伯在記者會上說明彰化縣首日幫學生接種BNT疫苗情形。

王惠美說，今天有5名學生因接種疫苗後出現不適，被送往醫院觀察，其中4名學生下午陸續出院，而全縣今天有87名學生請防疫假，包括高中38人、國中49人，縣府也請家長注意請假學生在家裡的狀況。

葉彥伯則指出，5名不適送醫的學生中，有人是因為產生過敏反應造成不適，另有1人比較像是暈針，今天接種狀況還算順利。

葉彥伯表示，和以往幫學生接種流感疫苗、子宮頸癌疫苗相比，幫學生注射BNT疫苗需花較多準備時間，衛生局會提醒接下來幫忙施打作業的醫護人員，準備時間需拉長，也呼籲即將接種BNT疫苗的學生以平常心面對。

葉彥伯說，10月1日開始要幫學生接種流感疫苗，衛生局會在幫學生施打BNT疫苗7天後，再安排於校園幫學生施打流感疫苗。

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