基隆二信高中施打BNT 一男學生暈針不適送醫

基隆市二信高中今天開始施打BNT疫苗，下午3點有一名男學生打完針後，在休息時發現有暈針的情況，身體不舒服，經現場醫生評估後送醫。

學校指出，學生的症狀為暈針狀況，頭暈一直覺得不舒服，身體不適，但沒有昏倒情況，馬上請現場醫師進行評估後送醫檢查。學校打119請救護車送到附近三總基隆院區，目前正觀察處理中。

基隆市國高中五專等學生接種BNT疫苗共32所學校，接種意願率94%，今天起開始在二信高中先開打。二信高中有96%學生同意施打，上午有部分學生說打了之後有一點點頭暈，其他還好，大部分學生多說沒什麼特別感覺。

校長林立說，學生有3天疫苗假可選擇，如真有不適可請假，請家長和學生特別注意自己身體反應，有狀況馬上反映出來。 基隆二信高中施打BNT，下午有一男學生暈針身體不適送醫。記者游明煌／攝影

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