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苗縣893名高中生接種BNT 逾半數請疫苗假

中央社 / 苗栗縣23日電
苗栗縣22日在縣立興華高中開打BNT疫苗。中央社
苗栗縣22日在縣立興華高中開打BNT疫苗。中央社

苗栗縣校園BNT疫苗昨天在縣立興華高中及三義高中開打，2校合計893人接種，今天有逾半數、510名學生請疫苗假，縣府教育處表示，學校應適時調整課程內容及教學方式。

苗栗縣政府教育處副處長葉芯慧指出，針對12至17歲青少年安排於校園集中接種BNT疫苗，昨天首日僅興華高中及三義高中進行施打，其中，興華高中558名學生完成接種，今天請疫苗假人數352人，請假比率達63.1%；三義高中實際施打335人，請假人數158人，請假比率47.2%。

葉芯慧說，從數據看來，學生打完疫苗後請假比率都不算低，教育處因應此次校園疫苗注射，先前已有發函各校，提醒學校於學生接種疫苗後，觀察學生身體狀況，適時調整課程內容，包括體育課改為靜態課程，並針對學生請假狀況，提供線上教學或其他授課方式，確保學生學習不中斷；而學生若請疫苗假在家休息，家中應有成人隨時注意觀察孩子的身體狀況。

興華高中校長胡文生指出，昨天部分學生打完疫苗後，就有家長擔心孩子不舒服，陸續到校接孩子回家，連同今天的假一併請了，針對有學生請假的班級，老師授課均有線上同步直播，提供數位課程學習；另外，因疫苗施打後2週不宜劇烈運動，人數較少的高三體育班因性質特殊，且多為外縣市學生，全班已請3天疫苗假。

三義高中表示，針對請假學生班級，教師除班上實體授課，也會預錄相關課程上傳網路供學生隨時下載觀看，避免影響學習進度。

葉芯慧表示，縣內今天有仁德醫專、大成高中、苗栗農工、建台中學、國立苑裡高中、竹南高中等6校安排校園BNT疫苗注射，部分學校下午才開始施打，目前為止並未接獲縣內學生注射疫苗後出現不良反應。

疫苗 BNT 苗栗縣

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