台東高商女學生打完BNT紅癢 服用抗過敏藥觀察中

台東高商一名女學生今天打完BNT疫苗後接種處紅癢，醫師隨即開抗過敏藥給她服用，持續觀察中。台東縣政府表示，學生願意接種比率為91%，預計10月中旬完成國中生施打。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，衛生福利部和教育部規劃安排年滿12歲至未滿18歲青少年接種輝瑞BNT疫苗，台東縣政府今天安排高中職學生施打，縣長饒慶鈴上午到台東高商瞭解接種狀況，並向支援的現場醫護人員表達感謝。

台東高商一名三年級女學生打完疫苗後接種處紅癢，醫師開了抗過敏藥給她服用，吃完藥後仍會癢，目前持續觀察中；由於是馬偕醫院團隊進行施打，醫師已經幫這名女學生預約晚上門診，做進一步追蹤檢查。

另外，針對日前教育部提供台東縣學生接種比率數據偏低，饒慶鈴說明，同意接種比率為91%，而非77.62%，已請教育部更正釐清。

饒慶鈴說，因應BNT在校園啟動施打，縣府積極準備各項疫苗接種前置作業，為讓家長有充分時間思考是否同意學生接種，自9月5日即發送接種意願書，並於9月16日完成各級學校學生施打人數統計，符合接種年齡人數共有9663人，同意接種疫苗的學生則有8759名，同意接種比率為91%。

饒慶鈴指出，學校不應淪為縣巿競逐疫苗施打排名的場域，校園接種最核心的目標是讓學生順利安全地完成疫苗施打，接下來將陸續為國中學生安排接種，預計10月中前盡快完成國中集中施打場次，以提高校園疫苗施打覆蓋率，維護學生健康。

台東縣教育處長林政宏表示，疫苗接種尊重個人意願，學生要經過家長同意及醫護人員評估後才能接種。已要求學校加強宣導，提醒學生接種前要保持正常生活作息、不要熬夜，接種當日聽從醫護人員指導進行接種，完成接種後，有任何過敏或不適情形，隨時向任課老師反映，也可以申請疫苗假至多3天，同時請教職員工留意學生健康情形，共同為校園防疫把關。

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