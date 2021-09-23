基隆校園BNT二信開打體育課改室內 部分頭暈多數沒感覺

基隆市國高中五專等學生接種BNT疫苗共32所學校，接種意願率94%，今天起開始在二信高中先開打。二信高中有96%學生同意施打，上午有部分學生說打了之後有一點點頭暈，其他還好，但大部分學生多說沒什麼特別感覺。校長林立說，學生有3天疫苗假可選擇，如真有不適可請假，請家長和學生特別注意自己身體反應，有狀況馬上反映出來。

今天基隆只有二信高中先開打，校長林立說，高中部1864位學生，今天依個人意願進行施打，有9成6學生1700多位同意施打，今天學校總動員配合施打單位施打，學校特別注意學生身體狀況。全部體育課改為室內靜態課程，所有活動性項目全部暫停。

林立要求學生有任何狀況都要及時提出反映，不斷宣導學生有何不適馬上提出，要補充水份，並有3天的疫苗假可以選擇，希望家長和學生了解，打疫苗才能有護的作用。

基隆市衛生局疾管科長郭香蘭，今天也到二信了解施打狀況，她說，基隆校園BNT疫苗接種今天開始，全市有32所國高中學生要接種，排程到10月中旬完成，預計接種1萬6千多人，全市接種意願率為94.3%。

一名男同學說，打後有一點點同暈外，沒有其他狀況，但感覺還好。一名女同學說，一開始有點緊張，但打了之後沒有什麼感覺。另一名女學生則說，目前一切正常。 基隆校園BNT二信開打不適可請3天，部分頭暈多數沒感覺。記者游明煌／攝影 基隆校園BNT二信開打不適可請3天，部分頭暈多數沒感覺。記者游明煌／攝影

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