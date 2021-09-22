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校園接種BNT疫苗首日 教育部統計：1暈倒1抽搐

中央社 / 台北22日電

衛生福利部和教育部規劃安排年滿12歲至未滿18歲青少年接種BNT疫苗，包括雙北在內的5縣市今天先開始施打。教育部今天初步統計，有1名學生暈倒、1名學生抽搐。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為降低學生感染風險，衛生福利部和教育部規劃安排年滿12歲至未滿18歲青少年接種BNT疫苗，今天包括新北市、台北市、桃園市、台南市、苗栗縣等5縣市先展開，由醫護人員直接進入校園集中為學生施打，其他縣市也將於近日陸續開打。

教育部今天晚間表示，目前有接獲桃園市1名學生接種後暈倒，苗栗縣1名學生未接種即發生抽搐的情形，都由醫療單位作適當的追蹤處理。

教育部目前未公布首日接種疫苗學生人數，至於學生請疫苗假、不良反應人數等，也都仍透過校安系統彙整中，預計明天下午會有第一波統計數字。

教育部 疫苗 BNT

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