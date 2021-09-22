學生首劑BNT 接種注意影片一再播還放音樂

桃園市大園、觀音高中2校學生總共2251人，分別進行全國第一波BNT疫苗施打。大園國際高中學生1427人今天上午8點率先全國施打BNT疫苗，校方一早就安排學生在活動中心等候，進行宇美町法接種疫苗，看到市長鄭文燦大陣仗視察，學生緊張。

大園高中校長朱元隆表示，為配合BNT疫苗接種，校方要求學生一定要吃早餐，昨天之前每班學生更觀看接種前、後注意事項影片2、3次。

朱元隆表示，該校學生1427人願意施打，另有67人因為個人疾病不願接種，校方對學生進行衛教宣導，提醒身體不適就要休息，並可請疫苗假，事前播放疫苗接種前、後影片，宣導接種注意事項，讓學生了解，今天學生體育課要求老師取消做激烈運動，維護安全。

台北市長柯文哲上午9點多到育成高中視察， 由聯合醫院忠孝院區安排育成高中學生安排疫苗接種，採宇美町式打法，並出動4名醫生、17名護理師，體育場全場坐滿為288名學生，分為上、下午場替學生施打疫苗，現場也播放輕鬆音樂讓學生放鬆，避免暈針。

台南市關廟國中訂今天下午1點30分開始，由醫護人員為全校約300名學生接種BNT疫苗，準備兩間大教室，分別做好疫苗注射區和觀察區，讓學生在通風良好的空間接種疫苗，預計要4點30分才能全部接種完畢。 台北巿育成高中高中校園上午開打BNT疫苗， 由聯合醫院忠孝院區安排育成高中學生安排疫苗接種，採宇美町式打法。記者曾吉松／攝影 桃園市大園國際高中學生1427人率先全國施打BNT疫苗，校方一早就安排學生在活動中心等候，進行宇美町法接種疫苗。記者曾增勳／攝影 桃園市大園國際高中學生1427人率先全國施打BNT疫苗，校方一早就安排學生在活動中心等候，進行宇美町法接種疫苗。記者曾增勳／攝影 台北巿育成高中學生今早打BNT疫苗，4名醫生、17名護理師出動服務，分上下午在體育場注射。記者曾吉松／攝影 台北巿育成高中學生今早打BNT疫苗，4名醫生、17名護理師出動服務，分上下午在體育場注射。記者曾吉松／攝影 台北巿育成高中學生今早打BNT疫苗，4名醫生、17名護理師出動服務，體育場現場播放輕鬆音樂讓學生放鬆，避免暈針。記者曾吉松／攝影

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