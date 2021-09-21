BNT疫苗校園接種22日開打 首波學生接種估2週完成

雙北等5縣市校園22日開打BNT疫苗，據統計，雙北地區學生接種意願約為94%，新北將於1週打完，北市約需2週，指揮中心指揮官陳時中表示，全台首波學生接種預估2週內完成。

中央流行疫情指揮中心規劃，校園接種BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗計畫23日開打，新北市、台北市、桃園市、台南市、苗栗縣等5縣市提前於明天施打，國內青少年族群首度加入施打行列。

陳時中今天下午表示，各縣市BNT疫苗校園接種施打快慢不同，預估大約都在2週左右完成。

校園接種需要攜帶健保卡，陳時中表示，希望學生接種所需的證件，如健保卡都要帶齊，但若學生在接種當天發現健保卡遺失，由於學校都有進行學生接種意願造冊，所以證件遺失學生仍然可以在接種當天施打疫苗。不過陳時中還是提醒，健保卡遺失應該趕快補辦。

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