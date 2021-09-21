新北板橋、光復高中明開打BNT 準備音樂舒緩學生緊張

針對校園BNT疫苗接種明天將正式開打，新北市開打首日安排板橋與光復2所高中先試水溫，讓學生統一在校園集中施打。板橋與光復高中皆表示，在事前校內接種意願調查都超過95％學生有意，不過是第1次對學生施打，明天現場會準備輕音樂讓學生能放鬆心情接種。

新北市125間國、高中總計學生約17萬人，經先前市府調查統計，有超過15萬人有意願施打BNT疫苗，另有1755人會自行到醫院接種，只有少數不願意或還尚未決定。據了解，明天首日開打將有板橋、光復2所高中，接種學生數量約3400人。

板橋高中校長賴春錦指出，在先前已經有發下給家長學生接種同意書，預計明天下午1時30分開打，3小時內會打完全部超過2千名學生，若當天學生臨時決定不打也可以，之後能再自行預約，周四、五配合市府政策也將採全校線上學習2天，並由教師關心學生打後反應，必要時跟家長建立溝通管道協助學生就醫。

光復高中校長吳宗珉表示，光復屬完全中學，明天會把國中、高中超過95％有意願接種的學生一次打完，預計下午一路打到放學，每個班級約抓5分鐘、30人為一梯次，陸續分梯施打。

吳宗珉說，因為是第1次實際打完狀況如何大家不知道，先前有年輕人暈針狀況學校也會在現場播音樂替大家放鬆，如有狀況現場都會及時處置。

教育局表示，接種當天學生若發生不良反應，會及時透過醫療處置視個案情形送醫，並通報家長與衛生所追蹤。不良反應如於在家期間發生，新北市也提供醫療諮詢專線，讓給家長建議，確保學生平安健康。

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