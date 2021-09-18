BNT陸續抵台，學生族群優先開打引討論

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三週內「BNT」話題的網路聲量表現，帶您了解學生施打BNT疫苗的網路聲量變化，以及網友對該話題的討論面向。

指揮官陳時中表示，BNT疫苗將優先提供給學生族群，為此，指揮中心也規劃了由學校協助造冊接種的施打措施。面對校園BNT疫苗開打在即，引發全台網友關注。

校園接種疫苗SOP公佈，施打措施與優先序討論不斷

針對即將抵台的BNT疫苗，疫情中心指揮官陳時中在8月26日的防疫記者會上表示，未來BNT疫苗抵台後，將安排學生族群優先施打，並規劃在校園內設置接種站。後續也宣布將會在疫苗平台上新增輝瑞BNT的疫苗選項，待學生族群施打完成，視情況會開放給其他民眾登記施打。

BNT疫苗近三週討論聲量。 Social Lab社群實驗室／製圖

而由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會等三間企業和民間團體共同捐贈的首批BNT疫苗於9月2日上午抵台，指揮官陳時中除了對此表達感謝，也表示初步規劃將優先開放青少年族群造冊接種。然而家長對於「未成年學生直接打新進疫苗BNT」的不安，也在網路社群中引發討論。面對家長的擔憂，指揮中心也表示，會請學校多跟家長溝通，學生施打前也會發放家長同意書及相關注意事項，經家長同意並簽名之學生，才會進行疫苗的接種。

近期相關的校園施打措施也逐漸明朗，教育部長潘文忠於9月6日表示，若學生在校園進行BNT疫苗的接踵後，有不適症狀發生，可申請疫苗假。隨後，第二批BNT抵台，指揮官陳時中也宣布，第九輪也將提供BNT疫苗開打，優先施打對象的年齡層也將擴大，包含老人及40歲以上等符合第九類資格的民眾。

儘管目前整體BNT疫苗的話題聲量漸趨緩，但有關「BNT施打優先序」的問題，仍持續受到網友的關注與討論。

學生先打降低校園群聚，家長憂疫苗副作用

觀察「學生族群施打疫苗意願」的網路輿情，發現「願意施打」的網友表示，若學生先打疫苗，將有機會「降低校園群聚感染」，並認為近期開學，學生的移動性高，在人來人往的校園中，若不慎成為無感染症狀的感染者，不僅可能感染給同學、師長，造成病毒傳播的擴散，更可能傳染給家中長輩等具高風險族群，因此表達了願意施打BNT疫苗的想法。

學生族群施打疫苗意願網友討論輿情。 Social Lab社群實驗室／製圖

另方面，也有部分網友持「觀望中」的態度，表示在面對新進疫苗施打狀況尚不明的情況下，希望再多些時間考慮，尤其不少家長網友也對此表達不安，表示家中孩童若在接種BNT後有不適症狀出現，其副作用是否可能影響孩童發育等等，因此對「BNT施打」也持觀望、保留態度。

目前最快將在9月下旬進行國高中BNT疫苗的校園施打，不管是否為優先施打的族群，建議民眾平日還是要做好自身的防護措施，並減少不必要的人群接觸，才能真正避免染疫事件再度擴散。

觀看原文→ https://bit.ly/3zcyUuc

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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