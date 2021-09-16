北市1.3%學生選校外接種BNT 家長憂：先觀望

台北市校園疫苗9月22日就要開打，北市高國中、特教、外僑學校及五專等一共有147所，整體願意接種接者約95%，其中選擇在「校內接種」的學生達14萬8760人，選擇「校外接種」只有2113人，校外接種的家長認為，希望先觀察校內同學接種後的狀況，讓家長跟孩子有心理準備。

教育局表示，台北市學生疫苗接種意願，國高中參與接種調查校數領計147校，符合接種資格學生總數為15萬9233人，家長意願書回收了15萬5233份，回收率為97.5%。

教育局表示，其中選擇在「校內接種」的學生達14萬8760人，占總人數93.4%，選擇自行到「校外接種」只有2113人，占總人數1.3%，整體願意接者約95%。無意願（含未繳回）學生數計8360人，占5.25%。

選擇校內接種的家長認為，孩子已是國中生，已經自己做功課瞭解疫苗，並表達想要接種BNT，做家長的就尊重孩子意願，只要負責簽名，還有替孩子請疫苗假，待在家好好休息。

選擇校外接種的家長認為，希望先觀察校內同學接種後的狀況，讓家長跟孩子有心理準備，再前往醫院安排接種，所幸北市學校沒有統一在接種後遠距教學，否則選擇校外施打的學生跟學校不同步會很麻煩。

對此，教育局表示，選擇校外接種的學生，可依中央規定於14日自行上網登記意願，待中央宣布可預約時間，再上網選擇時間、地點。

此外，校園施打時BNT殘劑運用，台北市副市長蔡炳坤昨表示，為讓學校和接種醫院有明確依循方法，市府訂定4點原則，所有殘劑，將第一優先給具醫生證明「不得施打其他疫苗」的正式教職員照年紀施打。

第二優先則為任職於身心障礙班或資源班的教師；第三優先一般教職員；若真的還有剩餘殘劑，才讓責任醫院回收安排接種，最高原則就是不要浪費。

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