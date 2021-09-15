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北市校園BNT殘劑原則出爐 教職員若不適合其他疫苗列優先

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
校園疫苗接種將開打，北市府副市長蔡炳坤說，市府已經確定殘劑處理原則，第一優先施打BNT殘劑對象，為學校教職員工只要有醫師證明，不適合接種其他疫苗，將依年齡列第一優先打殘劑。圖／北市府提供
校園疫苗接種將開打，北市府副市長蔡炳坤說，市府已經確定殘劑處理原則，第一優先施打BNT殘劑對象，為學校教職員工只要有醫師證明，不適合接種其他疫苗，將依年齡列第一優先打殘劑。圖／北市府提供

北市校園接種BNT疫苗22日將開打，台北市副市長蔡炳坤今天表示，截至昨天傍晚，台北市學校回收有93.8%學生，同意校園接種；約1.3%學生校外接種；至於沒意願或沒交回的學生約有4.8%，接種率比預期還要高，至於各界關心的殘劑，北市府也確定殘劑處理原則，第一優先施打BNT殘劑對象，為學校教職員工只要有醫師證明，不適合接種其他疫苗，將依年齡列第一優先打殘劑。

長者第二劑AZ疫苗今天開打，副市長蔡炳坤今天上午前往松山文創園區視察疫苗接種情形，蔡炳坤說，台北市75歲以上長者，今天上午八點半開始，就已經陸續來報到接種，報到率相當高，他也向所有參與施打的醫療院所表達感謝。

蔡炳坤提到，這一波約有13萬長者接種AZ第二劑疫苗，至於沒有預約的長者也有約3萬5千多位，明後兩天北市府將發通知單，透過村里系統安排在9月20日、22日至25日五天時間，幫沒預約的長者造冊接種；至於還有五千多名住在台北市、非設籍北市、也沒上網預約的長者，將放在第三波接種，只要打電話登記，會由村里長幫忙登記造冊接種。

蔡炳坤表示，北市府的目標是北市75歲以上長者，只要曾打過第一劑疫苗，北市府第二劑疫苗，一定會想辦法讓長者打到第二劑疫苗。

至於校園學生接種BNT疫苗，蔡炳坤表示，回收學生意願通知書，校園接種率比預期還高一點，先前預期約有9成，不過現在預期應該超過95％，北市府都準備好了，甚至昨天還規畫醫院學校視訊協調。

對於各界關心的殘劑問題，蔡炳坤說，BNT一瓶有六劑，北市府已經訂定四點共同原則，只要學校內教職員工有醫師證明，不適合接種其他疫苗，例如原本安排AZ疫苗沒接種的，只要有醫生證明將依照年齡列第一優先；任教學校的身障資源班，也依照年齡列第二優先；學校其他教職員依照年齡列第三優先；至於第四優先就是交由責任醫院帶回去醫院裡接種。

蔡炳坤表示，北市府針對BNT殘劑的最高原則，就是不要浪費。

副市長蔡炳坤今天上午前往松山文創園區視察疫苗接種情形。圖／北市府提供
副市長蔡炳坤今天上午前往松山文創園區視察疫苗接種情形。圖／北市府提供

北市 AZ疫苗 殘劑

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