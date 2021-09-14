BNT疫苗校園接種最怕暈針 楊志良提妙方

BNT疫苗將在校園大規模接種，前衛生署長楊志良今天表示，「暈針」是校園接種最常見的問題，建議校方安排最勇敢、愛逞英雄的學生優先接種，有助緩解後面接種學生的心理壓力。

輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗即將在校園提供12歲至17歲青少年施打，未來接種情形、相關配套措施都受各界矚目。

楊志良今天上午出席「生存革命」新書發表記者會，會前接受媒體訪問時表示，他任內歷經2009年的H1N1流感疫情，當時也曾有大規模校園接種經驗，直言未來接種疫苗一定會出現「時序相關」的不良反應。

楊志良說，即便不打疫苗，每一天都有人會生病、過世，但如果先打疫苗才出現症狀，外界觀感將大大不同。

他舉例，H1N1疫情期間，時任副總統吳敦義原本要第一個帶頭接種疫苗，此後才開放軍營現場排隊的民眾施打，不料就在吳敦義遲到的10分鐘之間，當時排第3的民眾因癲癇發作倒下，萬一在接種完畢才發作，結果將大不相同。

除了不良事件，「暈針」更是校園接種最常見的問題，楊志良說，當時校園在接種疫苗，許多學生打完疫苗昏倒事件頻傳，救護車一車車從學校往醫院送，到了醫院檢查才發現通通都是過度緊張等原因造成暈針。

楊志良說，為了解決暈針問題，他們和校方想出一個妙計，希望老師安排全班最勇敢、愛逞英雄的學生第一個接種，這些孩子打完疫苗後非但不喊痛，還會笑說「打針像蚊子叮」，有助於緩解同班同學的心理壓力，此後暈針狀況也就大幅減少。

不過，楊志良認為，這次年輕人接種的BNT疫苗可能有罕見的心肌炎或心包膜炎風險，呼籲政府仍應做好配套措施，才能保障學生安全，讓家長安心，也呼籲家長審慎評估接種風險。

眼看全球疫情持續延燒，「我們必須學習和病毒共存。」楊志良說，隨著病毒不斷變異，傳染力勢必會愈來愈強，潛伏期也會愈來愈長，但重症、死亡率會漸漸降低，成為類似流感的疾病。

楊志良指出，未來當疫苗涵蓋率達一定程度後，民眾應漸漸習慣這個疾病的存在，就像新加坡、丹麥目前已經不再疫調或匡列接觸者，但同時監測醫療量能，並鼓勵民眾接種疫苗，這可能成為未來各國的新常態。

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