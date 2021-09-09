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提高防疫規格 雲林縣「1人確診全校停課」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善請各幼兒園所加強宣導孩童勤洗手，避免病毒入侵校園。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善請各幼兒園所加強宣導孩童勤洗手，避免病毒入侵校園。記者陳苡葳／攝影

北部幼兒園群聚案，令國內校園防疫拉警報，雲林縣長張麗善今天到幼兒園視察防疫措施，據統計，公、私立幼兒園人數有1萬4777人，她要求各幼兒園使用完玩具後需清洗晾乾再給孩童，並請環保局持續提供次氯酸水，加強各園環境清消，同時也宣布，即起各級學校師生只要有1人確診，就全校停班停課，從嚴進行防疫工作。

張麗善今率教育處長邱孝文、衛生局長曾春美及新聞處長羅楚東，與斗南鎮長沈暉勛一起到幼兒園了解學校防疫情形。張麗善說，為讓園所能完善完成防疫規畫，及充實防疫物資，縣府已核定防疫物資補助經費協助各校，且因應變種病毒來勢洶洶，今起縣內各級學校只要師生有1人染疫，就須全校停班停課。

張麗善表示，縣府7月12日已針對縣內各幼兒園教職員進行疫苗施打作業，並由教育處在開學前，完成各項防疫及整備工作，此外除有特殊原因的教職員，現都全面接種疫苗，而還未施打第1劑、或已施打但未滿14天者，則須檢具快篩或PCR陰性證明才能入園，且每7天須複檢一次。

張麗善指出，教育部公告110學年度防疫指引，縣府已請各園所配合辦理，落實環境及空間清消管理，並為入校師生量體溫，實施用餐隔板與保持社交距離；幼童專用車則落實固定座位，每批學生上、下車前後加強車內座椅清消，廚房環境衛生、校內飲水機須定時清消，廚務人員也要落實個人衛生管理，確保整體安全。

雲林縣公、私立幼兒園人數有1萬4777人，縣長張麗善今天率教育處長邱孝文等人到斗南鎮立幼兒園視察防疫措施。記者陳苡葳／攝影
雲林縣公、私立幼兒園人數有1萬4777人，縣長張麗善今天率教育處長邱孝文等人到斗南鎮立幼兒園視察防疫措施。記者陳苡葳／攝影
配合防疫，雲林縣的公、私立幼童專用車採固定座位，每批學生上、下車前後都會加強車內座椅清消。記者陳苡葳／攝影
配合防疫，雲林縣的公、私立幼童專用車採固定座位，每批學生上、下車前後都會加強車內座椅清消。記者陳苡葳／攝影

幼兒園 張麗善 停班停課

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