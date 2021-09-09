提高防疫規格 雲林縣「1人確診全校停課」
北部幼兒園群聚案，令國內校園防疫拉警報，雲林縣長張麗善今天到幼兒園視察防疫措施，據統計，公、私立幼兒園人數有1萬4777人，她要求各幼兒園使用完玩具後需清洗晾乾再給孩童，並請環保局持續提供次氯酸水，加強各園環境清消，同時也宣布，即起各級學校師生只要有1人確診，就全校停班停課，從嚴進行防疫工作。
張麗善今率教育處長邱孝文、衛生局長曾春美及新聞處長羅楚東，與斗南鎮長沈暉勛一起到幼兒園了解學校防疫情形。張麗善說，為讓園所能完善完成防疫規畫，及充實防疫物資，縣府已核定防疫物資補助經費協助各校，且因應變種病毒來勢洶洶，今起縣內各級學校只要師生有1人染疫，就須全校停班停課。
張麗善表示，縣府7月12日已針對縣內各幼兒園教職員進行疫苗施打作業，並由教育處在開學前，完成各項防疫及整備工作，此外除有特殊原因的教職員，現都全面接種疫苗，而還未施打第1劑、或已施打但未滿14天者，則須檢具快篩或PCR陰性證明才能入園，且每7天須複檢一次。
張麗善指出，教育部公告110學年度防疫指引，縣府已請各園所配合辦理，落實環境及空間清消管理，並為入校師生量體溫，實施用餐隔板與保持社交距離；幼童專用車則落實固定座位，每批學生上、下車前後加強車內座椅清消，廚房環境衛生、校內飲水機須定時清消，廚務人員也要落實個人衛生管理，確保整體安全。
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