幼園爆群聚 新北：明起停辦公幼跨班級課後留園至9月底

新北市教育局今晚表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，依教育部規定，新北公立幼兒園9日起停辦跨班級課後留園至9月底，請學校儘速通知家長並妥善溝通。

市府教育局副局長劉明超今晚接受中央社記者電話訪問表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情升溫，教育部8日函請新北市暫停全園性及跨班級活動。

劉明超說，教育局今天函請公立幼兒園辦理課後留園如有跨班級情形，自9日起停辦至9月底，也請學校儘速通知家長並妥善溝通。

他表示，教育局鼓勵家長課後時段將幼兒接回自行照顧，如家長因故無法提前接回，教育局仍請幼兒園安排人力協助家長提供基本照顧。

教育局說，仍鼓勵家長接回孩子。不過，依基本照顧需求，這些課後照顧仍遵循不跨班原則，降低各班間交互感染之風險。

根教育部8日函文內容，幼兒園應調整授課模式，降低師生肢體接觸可能性，暫停全園性與跨班性活動，降低團體活動次數與時間，共用的桌遊、教具應以個人或小組操作，以桌面為原則，避免接觸地板，並落實量體溫及環境清潔消毒等防疫作為。

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