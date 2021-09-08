比中央更嚴！ 台中市長盧秀燕：1人確診全校停課

台中市長盧秀燕今指出，台中市防疫「寧嚴勿鬆」且比中央指引嚴格，校園內只要有1人確診，全校都停課。她指出，校園內學生混齡玩在一起，且孩子都跑來跑去，活動範不侷限在一個班級內，所以台中市特別嚴格，只要1名學生確診，全校都會停課。

台中市議員羅廷瑋指出，中央指引是一人確診，全班停課14天，如果2人確診，全校停課。他問市長盧秀燕，台中市的作法又如何。

盧秀燕表示，台中市防疫一向採取寧嚴勿鬆，為保護學生，除了1人確診，全校停課外。有高風險疑慮時，進行篩檢需要時，為免疫情擴散，等確定沒事再恢復上課。

商品推薦