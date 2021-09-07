開學防疫滾動式調整 雲嘉大專院校各有因應

因應防疫需求，虎尾科技大學和嘉義大學決議延後開學，環球科技大學和吳鳳科技大學如期開學，而雲林科技大學和中正大學則是先進行2到3週的線上課程，再回歸實體課。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情略有回溫，尤其北部傳出機師及校園出現確診，引起各界關注，各校對於防疫安全更採嚴謹態度。

虎尾科技大學率先宣布，避免增加師生在中秋連假期間返鄉移動，決定將原本9月13日開學日調整至9月23日，依規定實施實體授課。

環科大校方則表示，9月13日如期開學採實體授課，但也備妥線上教學作為備案，若有調整會在開學前公告並通知學生。

雲林科技大學決定9月13日起先進行3週線上教學演練，觀察國內疫情變化情況，10月4日起到校實體上課，若國內疫情出現重大變化，將隨時調整公告。

針對外籍學生，雲科大預計有20人，目前有4人入境進行居家檢疫，學校將會遵守教育部相關防疫指引；環科大表示，學校目前約350名外籍學生，只有4人在暑假回國，目前都已返台並完成「14+7」居家檢疫及自主健康管理。

嘉義大學將正式開學日延後至9月24日，開學前一律採線上教學，因目前離開學尚有一段時間，校方將視疫情發展及中央疫情流行指揮中心公告指引作防疫因應，開學後，防疫等級若為2級，將採實體或混成教學。

中正大學如期9月15日開學，前2周安排線上遠距課程，9月27日開始實體課程。

吳鳳科技大學表示，9月13日開學，目前暫定為實體上課，將參考中央疫情指揮中心的建議，做滾動式檢討。

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