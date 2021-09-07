南市國、高中在校打BNT 黃偉哲：學校是最佳場所

12歲以上學生將施打BNT疫苗，台南市長黃偉哲強調，學校是最好及最安全的施打場所，原則上國高中在校內施打。教育局長鄭新輝說，今天發意願書，下周一繳回並彙整給衛生局造冊；施打期間調整運動課內容，改為靜態，避免不必要的副作用發生。

黃偉哲今天上午到崇明國中參加友善校園周安全宣導時表示，台南市國中小教師疫苗施打率約9成6，高於全國平均，部分老師則因不想打而沒打疫苗。他籲請這幾天有收到細胞簡訊的民眾，可到衛生所、醫療院所快篩；若有家長覺得身體不適，不要賭，因快篩及到醫療院所就診，不要到工作場所。

他表示，還有14天就是中秋節，台南市雖沒禁止烤肉，但請民眾在家門口或是陽台烤肉，不要到人很多的地方烤肉。對於12歲以上學生施打新冠肺炎疫苗，他表示，學校是最安全、最佳的施打場所。

鄭新輝說，2009年9月1日前出生的都符合這次BNT疫苗施打對象，今天會發下意願書，讓學生帶回家，下周一繳回，然後彙整給衛生局造冊，並安排施打地點。他表示，原則上國高中由學校統一施打。因台南之前有設施打站的經驗，除衛生局會做規畫外，也會請醫療院所專業協助，9月23日起依照教育部的期程施打。

打疫苗難免會有副作用，鄭新輝表示，但2、3天就能恢復，無需過度恐慌，但極少數有特殊狀況身體狀況的人可能不適合施打，還是要注意。他說，若打完後身體不適，有3天醫療假可請，可在家好好休息。

注射期間，已要求學校避免激烈運動的課程，體育課改為靜態。至於12歲以下的國小學生、幼兒園生因尚無疫苗可打，會強化各項防疫規定，若師生身體不舒服，就不要勉強到校，除要快篩還要就醫，避免因輕忽而傳染他人，造成防疫破口。 台南市教育局今天起將發施打BNT疫苗的意願書給學生，帶回家給家長簽名。記者鄭惠仁/攝

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