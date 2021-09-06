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嚴防Delta變異株 柯文哲：有症狀先暫停上班上課

中央社 / 台北6日電

長榮機師確定感染Delta變種株，台北市長柯文哲今天表示，必須假設Delta已經在社區潛伏，呼籲民眾只要出現疑似COVID-19症狀，請主動就醫篩檢，並先暫停上班或上課。

柯文哲晚間在臉書發文表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情瞬息萬變，必須做好最壞的打算、最好的準備。

柯文哲說，台北市疫情持續趨緩，正當大家逐漸放下戒心時，新北市突然爆發幼兒園群聚案，北市一看到消息，立刻與新北衛生局、疾管署連繫，先釐清被感染幼兒園學童的家長是否有到台北上班，以及影響範圍可能有多大。

他說，教育局今天下午回報，有一名小朋友曾到該幼兒園上課，9月開學後再回到台北的幼兒園，已經被開立居隔通知書，目前共有3間幼兒園有類似的狀況與足跡，都已進行預防性停課，並安排明天全面消毒。

柯文哲指出，現在最讓人擔心的是，源頭在哪裡？新北幼兒園群聚事件與和長榮航空機師確診的時間點接近，且現在國際上流行的強勢病毒株就是Delta變種病毒株，因此在幼兒園案確診者的基因定序結果出爐前，不能排除他們染上Delta的可能。

柯文哲進一步表示，幼兒園環境相對單純，若是感染源不明，更必須假設Delta已經在社區潛伏、醞釀爆發。

柯文哲呼籲，打完疫苗不代表不會感染，只是減少重症與死亡率的機率，因此民眾只要出現疑似COVID-19症狀，請主動就醫篩檢，並先暫停上班或上課，嚴陣以待、料敵從寬，「我們沒有鬆懈的本錢」。

此外，柯文哲下午在北市防疫因應記者會上表示，中央流行疫情指揮中心發百萬封細胞簡訊後，台北市今天共有2720人預約PCR採檢，提醒民眾有症狀再來篩，沒症狀就先觀察或是自主快篩，快篩陽性再去採檢比較有意義。

幼兒園 柯文哲

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