新北市擬定學生施打BNT疫苗SOP 校方須事前演練

BNT疫苗將開放12歲以上施打，學生可以接種。新北市長侯友宜今天說，已訂標準作業程序（SOP）並要求各校須事前演練，有狀況要立即處理，並加強宣導尊重不願接種疫苗的同學。

侯友宜今天赴新北市議會進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專案報告時指出，新北市從民國109年1月6日成立疫情應變中心後就持續進行防疫工作，今年5月疫情轉趨嚴峻，防疫提升到第2級警戒後就超前部署，擴大管制作為。

他說，市政府採取6T、1V防疫策略，也就是（Team）跨團隊合作、（Testing）擴大篩檢、（Tracing）精準疫調、（Treatment）醫療照護、（Targeting）鎖定熱區、（Technology）科技創新及（Vaccine）疫苗提升群體免疫。

侯友宜報告後，國民黨籍市議員陳偉杰質詢表示，中央開放12歲到18歲學生施打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech） 疫苗，若家長擔心而不同意施打時，校方要如何處理，會不會遭到已接種的同學排擠。

侯友宜答詢指出，有準備篩劑給未打疫苗者篩檢，打不打疫苗都應得到相同尊重，不應有不一樣對待，畢竟打疫苗是要對自己負責，因此，會從教育體系著手宣導。

侯友宜表示，校方要說明清楚施打疫苗有什麼優點，讓家長有所選擇，並要求校方依已擬定的標準作業程序（SOP）做事前基本演練，建立遇到什麼狀況都能有立即處理的心理準備。

他指出，要落實沙盤推演，讓孩子接種後遇到什麼狀況都能有公開透明處置，同時也提供學校快篩劑，只要老師感覺自身或學生有狀況就可以篩檢，在篩檢上沒有限制，要篩就篩。

新北市衛生局長陳潤秋表示， 一般接種疫苗後有15分鐘的觀察期，但孩童接種就要求要有30分鐘的觀察期，同時也請消防局提供必要協助；至於施打疫苗流程，各學校都已有做好SOP（標準作業程序）的安排。

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