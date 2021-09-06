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花蓮教職員工疫苗施打率逾9成 第3階段開打

中央社 / 花蓮縣6日電

高中職以下學校已開學，花蓮縣學校教職員工COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打率近93%，今、明兩天再進行「第3階段」造冊人員接種，預計施打152人。

花蓮縣政府今天表示，因應COVID-19疫情，花蓮縣高中以下學校已配合教育部國教署規定，完成3階段造冊。經統計，總造冊人數5462人，已接種疫苗人數5057人，施打率近93%。

為提升校園保護力，打造讓老師專心、學生安心、家長放心以及鄉親有信心的校園環境，9月6、7日進行第3階段造冊人員接種，在慈濟靜思堂、台北榮民總醫院鳳林分院、台北榮民總醫院玉里分院3處施打疫苗。

花蓮縣政府教育處指出，各校及各教育工作服務單位通知名冊內的教職員工攜帶身分證、健保卡至指定場域，經核對確認後即可施打，無須另外預約。

「比起定期接受篩檢，打疫苗感覺更輕鬆。」在國小教音樂的廖老師表示，學校規定教職人員要有快篩陰性或疫苗注射記錄，由於在學校要面對來自不同家庭的人，早點完成疫苗接種，讓孩子、家長及同事都能安心。

花蓮縣政府呼籲，未能於疫苗專案期間進行疫苗施打者，至「COVID-19公費疫苗預約平台」意願登記及預約；疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，縣府將提供快篩費用補助，老師、家長及學生都做好健康管理，落實防疫工作，守護彼此健康。

疫苗 COVID-19 榮民

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